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Posted 26 мая 2013, 17:52

Published 26 мая 2013, 17:52

Modified 13 марта, 07:15

Updated 13 марта, 07:15

Главный автоинспектор Башкирии составил рейтинг нелепых аварий в Уфе

26 мая 2013, 17:52
[видео] Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов стал настоящим ньюсмейкером, знакомя автолюбителей с самыми нелепыми авариями, которых легко было бы избежать, если бы не «самонадеянность» тех, кто сидит за рулем. В своем блоге Динар Гильмутдинов представил очередную подборку несуразных дорожно-транспортных происшествий, случившихся на улицах Уфы. Глупые аварии зафиксировали апреле этого года веб-камеры компании «Уфанет».

Главный автоинспектор РБ рассчитывает, что после просмотра подобных диких случаев автолюбители станет собраннее и на оживленных перекрестках не помчатся на мигающий сигнал светофора.

— На этих кадрах последствия невнимательности и самонадеянности, — объясняет Динар Гильмутдинов.

По мнению главы УГИБДД МВД по РБ, каждый водитель на дороге обязан забыть о своих амбициях и подчиняться только правилам дорожного движения.

Это не первая подборка, которую вывешивает в своем блоге г-н Гильмутдинов. Главный автоинспектор республики уверен, что наглядная агитация может кому-то помочь в будущем принять правильное решение в сложной дорожной ситуации.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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