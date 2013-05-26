Главный автоинспектор Башкирии составил рейтинг нелепых аварий в Уфе

Posted 26 мая 2013, 17:52
Published 26 мая 2013, 17:52
Modified 13 марта, 07:15
Updated 13 марта, 07:15
Главный автоинспектор РБ рассчитывает, что после просмотра подобных диких случаев автолюбители станет собраннее и на оживленных перекрестках не помчатся на мигающий сигнал светофора.
— На этих кадрах последствия невнимательности и самонадеянности, — объясняет Динар Гильмутдинов.
По мнению главы УГИБДД МВД по РБ, каждый водитель на дороге обязан забыть о своих амбициях и подчиняться только правилам дорожного движения.
Это не первая подборка, которую вывешивает в своем блоге г-н Гильмутдинов. Главный автоинспектор республики уверен, что наглядная агитация может кому-то помочь в будущем принять правильное решение в сложной дорожной ситуации.