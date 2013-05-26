Главный автоинспектор Башкирии составил рейтинг нелепых аварий в Уфе

[видео] Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов стал настоящим ньюсмейкером, знакомя автолюбителей с самыми нелепыми авариями, которых легко было бы избежать, если бы не «самонадеянность» тех, кто сидит за рулем. В своем блоге Динар Гильмутдинов представил очередную подборку несуразных дорожно-транспортных происшествий, случившихся на улицах Уфы. Глупые аварии зафиксировали апреле этого года веб-камеры компании «Уфанет».

Главный автоинспектор РБ рассчитывает, что после просмотра подобных диких случаев автолюбители станет собраннее и на оживленных перекрестках не помчатся на мигающий сигнал светофора. — На этих кадрах последствия невнимательности и самонадеянности, — объясняет Динар Гильмутдинов. По мнению главы УГИБДД МВД по РБ, каждый водитель на дороге обязан забыть о своих амбициях и подчиняться только правилам дорожного движения. Это не первая подборка, которую вывешивает в своем блоге г-н Гильмутдинов. Главный автоинспектор республики уверен, что наглядная агитация может кому-то помочь в будущем принять правильное решение в сложной дорожной ситуации.