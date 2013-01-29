Преподавательница БГАУ установила для заочников тарифы на хорошие оценки

Но мстительные студенты, собрав деньги, донесли на женщину в правоохранительные органы. В тот момент, когда староста группы 21-летняя третьекурсница принесла даме деньги в размере 15 тысяч рублей и одна из первых получила в зачетку ее подпись: «Экология» - «хорошо», преподавательницу задержали полицейские Советского райотдела Уфы.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, против горе-учительницы возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Выяснилось, что женщина не впервые использует этот способ обогащения за счет студентов – следователи выявили еще 19 случаев оплаты хороших оценок. В случае, если суд признает даму виновной, ей, по совокупности преступлений, грозит до шести лет лишения свободы.