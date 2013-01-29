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Преподавательница БГАУ установила для заочников тарифы на хорошие оценки

29 января 2013, 14:38
Торговала оценками за экзамен по своему предмету 41-летняя ассистентка кафедры безопасности жизнедеятельности и экологии Башкирского аграрного университета. Дама, за сдачу экзамена по «Экологии» выставила «специальные тарифы» третьекурсникам заочного отделения направления землеустройства и кадастра БГАУ. Так, преподавательница установила, что за «тройку» надо заплатить ей 800 рублей, а за «четверку» – тысячу целковых. Оценка «пять» на «торги» не выставлялась, наверное, педагог надеялась, что хоть кто-то из заочников ее предмет все-таки знает. Расценки за сдачу экзамена получали только те, кто не сдал предмет с первого раза.

Но мстительные студенты, собрав деньги, донесли на женщину в правоохранительные органы. В тот момент, когда староста группы 21-летняя третьекурсница принесла даме деньги в размере 15 тысяч рублей и одна из первых получила в зачетку ее подпись: «Экология» - «хорошо», преподавательницу задержали полицейские Советского райотдела Уфы.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, против горе-учительницы возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Выяснилось, что женщина не впервые использует этот способ обогащения за счет студентов – следователи выявили еще 19 случаев оплаты хороших оценок. В случае, если суд признает даму виновной, ей, по совокупности преступлений, грозит до шести лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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