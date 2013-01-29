Преподавательница БГАУ установила для заочников тарифы на хорошие оценки

Торговала оценками за экзамен по своему предмету 41-летняя ассистентка кафедры безопасности жизнедеятельности и экологии Башкирского аграрного университета. Дама, за сдачу экзамена по «Экологии» выставила «специальные тарифы» третьекурсникам заочного отделения направления землеустройства и кадастра БГАУ. Так, преподавательница установила, что за «тройку» надо заплатить ей 800 рублей, а за «четверку» – тысячу целковых. Оценка «пять» на «торги» не выставлялась, наверное, педагог надеялась, что хоть кто-то из заочников ее предмет все-таки знает. Расценки за сдачу экзамена получали только те, кто не сдал предмет с первого раза.