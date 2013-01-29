10 земельных участков, отданных под строительство в черте Уфы, мэрия вернет через суд

Более 10 исков к арендаторам об освобождении неиспользуемых земельных участков подали власти Уфы в Арбитражный суд Башкирии. Общая площадь оспариваемой земли составляет 248 600 квадратных метров. Шесть из этих наделов отдавались застройщикам под строительство торговых центров, четыре, а это 217 341 квадратных метров – под возведение многоквартирного жилья. Однако фирмы, получившие в аренду землю в черте города, строительство так и не начали, хотя, как считают в уфимской мэрии, не имеют уважительной причины на отсрочку.