10 земельных участков, отданных под строительство в черте Уфы, мэрия вернет через суд

- Пустующие земельные участки могут быть использованы более ответственными инвесторами, или самим городом для строительства социальных объектов, - уверены в администрации столицы Башкортостана.
Как утверждают в пресс-службе администрации Уфы, от того, что на выделенных земельных участках до сих пор не ведутся работы, «страдают жители близлежащих домов, внешний вид заброшенных территорий портит городской пейзаж, неэффективное использование выделенных участков негативно сказывается на экономической ситуации, пополняемости бюджета».