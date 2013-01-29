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10 земельных участков, отданных под строительство в черте Уфы, мэрия вернет через суд

29 января 2013, 11:56
Более 10 исков к арендаторам об освобождении неиспользуемых земельных участков подали власти Уфы в Арбитражный суд Башкирии. Общая площадь оспариваемой земли составляет 248 600 квадратных метров. Шесть из этих наделов отдавались застройщикам под строительство торговых центров, четыре, а это 217 341 квадратных метров – под возведение многоквартирного жилья. Однако фирмы, получившие в аренду землю в черте города, строительство так и не начали, хотя, как считают в уфимской мэрии, не имеют уважительной причины на отсрочку.

- Пустующие земельные участки могут быть использованы более ответственными инвесторами, или самим городом для строительства социальных объектов, - уверены в администрации столицы Башкортостана.

Как утверждают в пресс-службе администрации Уфы, от того, что на выделенных земельных участках до сих пор не ведутся работы, «страдают жители близлежащих домов, внешний вид заброшенных территорий портит городской пейзаж, неэффективное использование выделенных участков негативно сказывается на экономической ситуации, пополняемости бюджета».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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