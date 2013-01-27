В Уфе прошел Третий этап Кубка РБ по горным лыжам и сноуборду

Призерами по горным лыжам среди любителей стали:
Женщины
1 место: Коваленко Кристина, г. Уфа
2 место: Мифтахова Ирина, г. Уфа
3 место: Матюша Эльвира, г. Уфа
Мужчины
1 место: Астахов Алексей, г. Белорецк
2 место: Каримов Тимер, г. Уфа
3 место: Очеретянный Дмитрий, г. Уфа
Призерами по сноуборду среди любителей стали:
Женщины
1 место: Гущина Ольга, г. Уфа
2 место: Щепина Дарья, г. Ишимбай
Мужчины Сурков Евгений Уфа
1 место: Сурков Евгений, г. Уфа
2 место: Соколов Алексей, г. Уфа
3 место: Абузаров Дамир, г. Салават
В церемонии открытия и награждения принимали участие Первый вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан Мифтахов Рустем Анвардинович, директор ГЛЦ «Олимпик-Парк» Хуснутдинов Ринат Уралович.