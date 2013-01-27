В Уфе прошел Третий этап Кубка РБ по горным лыжам и сноуборду

В уфимском «Олимпик-Парке» прошел Третий этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Организаторами соревнований выступила Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ. Участниками соревнований были команды городов Уфа, Белорецк, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Вязовая Челябинской области.