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В Уфе прошел Третий этап Кубка РБ по горным лыжам и сноуборду

28 января 2013, 01:06
В уфимском «Олимпик-Парке» прошел Третий этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Организаторами соревнований выступила Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ. Участниками соревнований были команды городов Уфа, Белорецк, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Вязовая Челябинской области.

Призерами по горным лыжам среди любителей стали:

Женщины

1 место: Коваленко Кристина, г. Уфа

2 место: Мифтахова Ирина, г. Уфа

3 место: Матюша Эльвира, г. Уфа

Мужчины

1 место: Астахов Алексей, г. Белорецк

2 место: Каримов Тимер, г. Уфа

3 место: Очеретянный Дмитрий, г. Уфа

Призерами по сноуборду среди любителей стали:

Женщины

1 место: Гущина Ольга, г. Уфа

2 место: Щепина Дарья, г. Ишимбай

Мужчины Сурков Евгений Уфа

1 место: Сурков Евгений, г. Уфа

2 место: Соколов Алексей, г. Уфа

3 место: Абузаров Дамир, г. Салават

В церемонии открытия и награждения принимали участие Первый вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан Мифтахов Рустем Анвардинович, директор ГЛЦ «Олимпик-Парк» Хуснутдинов Ринат Уралович.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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