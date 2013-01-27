Отсутствие площадок по сбору ртутьсодержащих ламп грозит экологической катастрофой

В Уфе действуют три пункта сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп – в ГУП «Табигат» на улице Кувыкина, в фирме «Наптон» на улице Карла Маркса, НИИ безопасности и жизнедеятельности РБ на улице 8 марта. Все они зарабатывают на приеме опасных отходов от предприятий. Если организовывать бесплатные площадки для населения, то на каждый такой пункт утилизации из казны придется потратить 30 миллионов рублей. Но не вешать же плату за энергосбережение на потребителя в двойном размере – сначала при покупке дорогих ламп, а потом при их уничтожении? Да и вряд ли горожане побегут в специальные пункты, если сегодня они предпочитают тихонечко выкидывать новомодную новинку в мусорные контейнеры, заполняя свои дворы и подъезды опасным веществом. В идеале пункты приема таких ламп должны быть при каждом ЖЭУ, но у городских администраций нет средств на утилизацию ртутьсодержащих отходов.