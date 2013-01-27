Отсутствие площадок по сбору ртутьсодержащих ламп грозит экологической катастрофой

Напомним, к 2014 году Россия должна полностью перейти на энергосберегающие источники освещения и выбросить на помойку истории все «лампочки Ильича». Лампы накаливания от 100 Ватт и выше уже сегодня запрещены на территории страны. Жители Уфы, сменившие привычные лампы на энергосберегающие колбы, не спешили утилизировать опасные приборы на специальной площадке, а привычно выбрасывали отслужившие свой срок осветители в мусоропроводы. А ведь такие лампы содержат от 2 до 7 миллиграммов ртути, а пары этого вещества даже при небольшой концентрации весьма опасны для человека. Разбиваясь, такая лампа может вызвать тяжелое отравление. На западе, где используются энергосберегающие лампы, система утилизации мусора отработана и отслужившие свое лампы отвозятся на площадки, где принимаются особые меры безопасности. В российских городах нет в нужном количестве площадок и служб, способных утилизировать опасные бытовые приборы, хотя закон возлагает решение этой проблемы на муниципалитеты.
В Уфе действуют три пункта сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп – в ГУП «Табигат» на улице Кувыкина, в фирме «Наптон» на улице Карла Маркса, НИИ безопасности и жизнедеятельности РБ на улице 8 марта. Все они зарабатывают на приеме опасных отходов от предприятий. Если организовывать бесплатные площадки для населения, то на каждый такой пункт утилизации из казны придется потратить 30 миллионов рублей. Но не вешать же плату за энергосбережение на потребителя в двойном размере – сначала при покупке дорогих ламп, а потом при их уничтожении? Да и вряд ли горожане побегут в специальные пункты, если сегодня они предпочитают тихонечко выкидывать новомодную новинку в мусорные контейнеры, заполняя свои дворы и подъезды опасным веществом. В идеале пункты приема таких ламп должны быть при каждом ЖЭУ, но у городских администраций нет средств на утилизацию ртутьсодержащих отходов.
Недаром специалисты опасаются, что проллобированный иностранными компаниями «Закон об энергосбережении» может обернуться экологической катастрофой для больших городов.
Да и стоят лампы с закрученными колбами в разы дороже, чем обычные осветители. Если цена «лампочки Ильича» 10 рублей, то стоимость люминесцентного нововведения – от 80 до 500 рублей. Производители утверждают, что срок службы энергосберегающих ламп до восьми лет, однако прибор прослужит столько, если зажигать свет не более трех часов в день. Да и то, со временем такая лампа теряет яркость. Кроме того, экономичным лампам противопоказаны частые включения-выключения – они катастрофически снижают ресурс этих приборов. Многие потребители столкнулись с тем, что новые светильники от перепадов напряжения в наших домах взрываются ничуть не реже, чем обычные.