Джип белорецкого мэра обогревался за счет жителей соседнего дома

Между двумя счетчиками находится гараж администрации, потери тепла на который, по мнению жильцов, никем не учитываются, но вкладываются в коммунальные расходы жителей дома. Белорецкая прокуратура провела проверку и выяснила, что «при установлении счетчиков тепловой энергии в доме № 73 и здании администрации районе не была изменена система подключения обоих зданий к тепловым сетям».
- Вследствие этого в зону ответственности жильцов дома № 73 перешел отрезок теплопровода от дома до здания администрации, так как счетчик тепла был установлен до имеющегося отвода теплопровода, - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Однако руководитель информационно-аналитического отдела администрации Белорецкого района Александр Зайцев категорически отверг подозрения, что жильцы 73-дома платят и за администрацию.
- У администрации есть собственные договора на отопление, и как видно из текста прокуратуры – никто за администрацию не платит, заявлено лишь о необходимости произвести изменения инженерных сетей, - категоричен г-н Зайцев.
Впрочем, чиновника полностью опровергает решение белорецкого городского суда.
- Факты свидетельствуют о возложении на жильцов необоснованной обязанности по оплате коммунальных услуг в виде отопления и горячего водоснабжения, потребленной администрацией, а также по оплате потерь тепловой энергии на участке теплотрассы от спорного жилого дома до здания мэрии, что противоречит нормам ЖК РФ и ГК РФ, - сообщается в решении суда.
Известно, что власти района не согласились с решением суда и подали на апелляцию, но апелляционная тройка судей ВС РБ оставила это решение в силе.
Таким образом, чиновники обязаны провести переврезку и изменить трассу теплопровода и трубопровода с горячей водой к своему гаражу и зданию, отсоединившись от жилого дома.
Решение суда местными властями никак не комментируется, от высказываний воздерживаются в прокуратуре, управляющей компании и рессурсоснабжающей организации.
А старший по дому г-н Дроздов, несмотря на решение суда в свою пользу, не намерен взыскивать с городских властей стоимость теплопотерь на отрезке между двумя счетчиками за два последних года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.