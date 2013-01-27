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Джип белорецкого мэра обогревался за счет жителей соседнего дома

28 января 2013, 01:43
Не успел стихнуть скандал вокруг покупки главой Белорецкого района Владиславом Мироновым джипа Land Cruiser-200 за три миллиона рублей, как выяснилось, что гараж мэрии и часть здания администрации получает тепло через соседний жилой дом, а его жители уже два года платят за всех. Все началось с того, что старший по дому № 73 по улице Ленина Юрий Дроздов заинтересовался системой теплоснабжения здания. Дело в том, что труба с теплоносителем в администрацию района проходит через жилой дом, в подвале которого стоит счетчик, учитывающий все пришедшее на этот отрезок тепло, а в администрации стоит другой счетчик, учитывающий тепло, потребленное самой мэрией.

Между двумя счетчиками находится гараж администрации, потери тепла на который, по мнению жильцов, никем не учитываются, но вкладываются в коммунальные расходы жителей дома. Белорецкая прокуратура провела проверку и выяснила, что «при установлении счетчиков тепловой энергии в доме № 73 и здании администрации районе не была изменена система подключения обоих зданий к тепловым сетям».

- Вследствие этого в зону ответственности жильцов дома № 73 перешел отрезок теплопровода от дома до здания администрации, так как счетчик тепла был установлен до имеющегося отвода теплопровода, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Однако руководитель информационно-аналитического отдела администрации Белорецкого района Александр Зайцев категорически отверг подозрения, что жильцы 73-дома платят и за администрацию.

- У администрации есть собственные договора на отопление, и как видно из текста прокуратуры – никто за администрацию не платит, заявлено лишь о необходимости произвести изменения инженерных сетей, - категоричен г-н Зайцев.

Впрочем, чиновника полностью опровергает решение белорецкого городского суда.

- Факты свидетельствуют о возложении на жильцов необоснованной обязанности по оплате коммунальных услуг в виде отопления и горячего водоснабжения, потребленной администрацией, а также по оплате потерь тепловой энергии на участке теплотрассы от спорного жилого дома до здания мэрии, что противоречит нормам ЖК РФ и ГК РФ, - сообщается в решении суда.

Известно, что власти района не согласились с решением суда и подали на апелляцию, но апелляционная тройка судей ВС РБ оставила это решение в силе.

Таким образом, чиновники обязаны провести переврезку и изменить трассу теплопровода и трубопровода с горячей водой к своему гаражу и зданию, отсоединившись от жилого дома.

Решение суда местными властями никак не комментируется, от высказываний воздерживаются в прокуратуре, управляющей компании и рессурсоснабжающей организации.

А старший по дому г-н Дроздов, несмотря на решение суда в свою пользу, не намерен взыскивать с городских властей стоимость теплопотерь на отрезке между двумя счетчиками за два последних года.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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