Джип белорецкого мэра обогревался за счет жителей соседнего дома

Не успел стихнуть скандал вокруг покупки главой Белорецкого района Владиславом Мироновым джипа Land Cruiser-200 за три миллиона рублей, как выяснилось, что гараж мэрии и часть здания администрации получает тепло через соседний жилой дом, а его жители уже два года платят за всех. Все началось с того, что старший по дому № 73 по улице Ленина Юрий Дроздов заинтересовался системой теплоснабжения здания. Дело в том, что труба с теплоносителем в администрацию района проходит через жилой дом, в подвале которого стоит счетчик, учитывающий все пришедшее на этот отрезок тепло, а в администрации стоит другой счетчик, учитывающий тепло, потребленное самой мэрией.