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Стилист Тимур Гучкаев: «Обратите внимание на резиновые калоши!»

24 января 2013, 20:44
Ведущий программ «Гардероб навылет» и «Красота требует!» Тимур Гучкаев рассказывает, как «оживить» надоевший зимний образ: «Я заметил, что очень мало девушек носит парки (удлиненная и утепленная куртка, как правило, с капюшоном). Если под нее надеть жакет, а парку расстегнуть, получится интересный образ. Я бы предпочел видеть на девушках пальто-кокон или космические дубленки в стиле Пьер Карден».

- Что касается обуви, прошу вас, только не угги! Их надо адаптировать под наш климат. Если же вы не можете жить без них, то ухаживайте за ними как следует. Я к моде подхожу как практик и не могу сказать, что угги – это обувь! А вот тема калош меня очень привлекает. В Европе они уже продаются, причем ко многим ботинкам уже прилагаются калоши.

Также одна из последних модных тенденций - обувь на резиновой подошве. Однозначно вычеркнуть из списка трендов следует сапоги с вывернутым мехом. Ботфорты в феврале-марте смотрелись бы идеально!

Если говорить о головных уборах и аксессуарах, то здесь следует обратить внимание на платки. Представьте, коричневая кожаная куртка, сверху - жилет из лисы, а на шее - красивый белый платок - прекрасный неповторимый русский стиль. И не забудьте про перчатки! Главное - не лениться и подбирать для себя идеальный образ каждый день.

Еще больше модных советов Тимура Гучкаева смотрите в программе «Красота требует!» по субботам на телеканале «Домашний».

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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