Стилист Тимур Гучкаев: «Обратите внимание на резиновые калоши!»

- Что касается обуви, прошу вас, только не угги! Их надо адаптировать под наш климат. Если же вы не можете жить без них, то ухаживайте за ними как следует. Я к моде подхожу как практик и не могу сказать, что угги – это обувь! А вот тема калош меня очень привлекает. В Европе они уже продаются, причем ко многим ботинкам уже прилагаются калоши.