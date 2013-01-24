Стилист Тимур Гучкаев: «Обратите внимание на резиновые калоши!»

- Что касается обуви, прошу вас, только не угги! Их надо адаптировать под наш климат. Если же вы не можете жить без них, то ухаживайте за ними как следует. Я к моде подхожу как практик и не могу сказать, что угги – это обувь! А вот тема калош меня очень привлекает. В Европе они уже продаются, причем ко многим ботинкам уже прилагаются калоши.
Также одна из последних модных тенденций - обувь на резиновой подошве. Однозначно вычеркнуть из списка трендов следует сапоги с вывернутым мехом. Ботфорты в феврале-марте смотрелись бы идеально!
Если говорить о головных уборах и аксессуарах, то здесь следует обратить внимание на платки. Представьте, коричневая кожаная куртка, сверху - жилет из лисы, а на шее - красивый белый платок - прекрасный неповторимый русский стиль. И не забудьте про перчатки! Главное - не лениться и подбирать для себя идеальный образ каждый день.
Еще больше модных советов Тимура Гучкаева смотрите в программе «Красота требует!» по субботам на телеканале «Домашний».