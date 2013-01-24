Главу Краснокамского района Башкирии оправдали во второй раз

Никакой выгоды сам чиновник от этой сделки не получил, но следователи решили, что он действовал не корысти ради, а «из-за ложно понятых интересов службы». Служители правосудия, оправдавшие г-н Гильмуллина за отсутствием состава преступления, имеют противоположную точку зрения - чиновник старался в интересах района и его жителей, так как сегодня ранее разрушавшееся сельхозпроизводство работает, платит налоги, и приносит прибыль.
- Все свидетели на процессе подтвердили, что иного способа спасти разваливающееся предприятие, у которого копились долги с 2003 года, не было, - рассказал адвокат чиновника Алексей Зеликман. – А обвинение не сумело представить достаточных экономических обоснований, чтобы доказать обратное.
Интересно, что это уже второе по счету оправдание чиновника – ранее, в июле 2011 года, его признавал невиновным суд Краснокамского района. Но Верховный суд РБ отменил решение районной Фемиды и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Во второй раз дело рассматривали в соседнем, Нефтекамском суде, чтобы г-н Гильмуллин, который оставался при должности, не смог повлиять на служителей Фемиды. Любопытно, что депутаты райсовета отказались «снимать» чиновника с поста руководителя района во время следствия и судебных процессов. Напротив, после истечения контракта вновь приняли Разифа Гильмуллина на работу.
Несмотря на повторное оправдание своего клиента, Алексей Зеликман затруднился прогнозировать дальнейшее развитие событий, поскольку «ВС РБ может вновь отменить оправдательный приговор».
- Это дело уже длится много лет, и может продлиться еще дольше, - говорит Алексей Маркович. – По сути, человек не один год подвергается уголовному преследованию за то, что он хорошо выполнял свои обязанности и старался улучшить районную экономику. Пытался спасти предприятие и его отдали под суд, а если бы он ничего не делал – все было бы нормально. Знаю, что это не единственный случай, когда глав районов привлекают к уголовной ответственности по схожим обстоятельствам – за то, что они «вытаскивали» из долгов предприятия, находящиеся на грани банкротства. И знаю, что некоторых мэров за поступки, которые в итоге принесли пользу государству, уже осудили.