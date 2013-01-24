Главу Краснокамского района Башкирии оправдали во второй раз

- Это дело уже длится много лет, и может продлиться еще дольше, - говорит Алексей Маркович. – По сути, человек не один год подвергается уголовному преследованию за то, что он хорошо выполнял свои обязанности и старался улучшить районную экономику. Пытался спасти предприятие и его отдали под суд, а если бы он ничего не делал – все было бы нормально. Знаю, что это не единственный случай, когда глав районов привлекают к уголовной ответственности по схожим обстоятельствам – за то, что они «вытаскивали» из долгов предприятия, находящиеся на грани банкротства. И знаю, что некоторых мэров за поступки, которые в итоге принесли пользу государству, уже осудили.