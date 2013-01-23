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В Уфе обсудят фильм о польской «Солидарности»

23 января 2013, 17:32
24 января в 18.30 в кинотеатре «Родина» состоится показ документального фильма, снятого в 2005 году польским режиссером Иолантой Кесслер «Мир и «Солидарность». Показ фильма организован БАГСУ совместно с Центром польской культуры и просвещения РБ. «Мир и «Солидарность» - первый опыт показа зарубежных документальных фильмов в рамках «Лаборатории политического кино». После завершения показа в зрительном зале состоится традиционное обсуждение фильма с участием режиссера, зрителей, приглашенных экспертов, деятелей культуры и журналистов.

Фильм посвящен событиям, связанным с возникновением и деятельностью профсоюзного и общественно-политического движения «Солидарность». Как возник феномен «Солидарности» в социалистической Польше, как повлияло это движение на ход истории в восточноевропейских странах, и как развивалась его судьба в постсоветский период? На эти и другие вопросы участники мероприятия постараются получить ответы в ходе просмотра и обсуждения картины. Воспоминаниями и мыслями о «Солидарности» делятся президент Швейцарии Рут Дрейфус, архиепископ Парижский Жан-Мари Люстигер, замминистра иностранных дел Великобритании Дэнис Макшейн, госсекретарь США Мадлен Олбрайт, польские и зарубежные журналисты, политики…

В последующих планах Лаборатории рассматривается возможность проведения политического киносеанса в рамках программы Международной научно-практической конференции «Россия и Германия на историческом пути: вместе или порознь?», организаторами которой выступят БАГСУ и общество Дружбы «Башкортостан - Германия». Ближайшее февральское лабораторное мероприятие будет посвящено событиям, связанным с очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана, в «Лаборатории политического кино» состоится просмотр и обсуждение фильма режиссера Сергея Барабанова «Возвращение шурави».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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