В Уфе обсудят фильм о польской «Солидарности»

Фильм посвящен событиям, связанным с возникновением и деятельностью профсоюзного и общественно-политического движения «Солидарность». Как возник феномен «Солидарности» в социалистической Польше, как повлияло это движение на ход истории в восточноевропейских странах, и как развивалась его судьба в постсоветский период? На эти и другие вопросы участники мероприятия постараются получить ответы в ходе просмотра и обсуждения картины. Воспоминаниями и мыслями о «Солидарности» делятся президент Швейцарии Рут Дрейфус, архиепископ Парижский Жан-Мари Люстигер, замминистра иностранных дел Великобритании Дэнис Макшейн, госсекретарь США Мадлен Олбрайт, польские и зарубежные журналисты, политики…