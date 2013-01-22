Жильцам дома в Салавате вернут деньги, которые собирали за будущий капремонт

Между тем, это не первый случай, когда жильцы, борясь за свои права, «нагибают» всесильные управляющие компании. Так, обитатели девятиэтажки № 46 на Первомайской улице в Уфе сумели доказать, что им необоснованно начисляли плату за пользование лифтом и мусоропроводом. На самом деле неизвестные хулиганы спалили шахту лифта, и подъемный механизм замер навсегда. Жители дома стали подниматься в квартиры пешком, но «УЖХ Калининского района» продолжало начислять людям плату за пользование лифтом. Также на общем собрании жильцов квартиросъемщики решили заколотить мусоропровод, посчитав его рассадником антисанитарии, и принялись выносить отходы на ближайшую помойку. Но коммунальщики сделали вид, что не заметили изменений в подъезде и исправно включали в квитанции плату за обслуживание мусоропровода. В итоге жители злополучного дома ежемесячно переплачивали почти по три рубля с каждого квадратного метра площади. То есть в среднем каждый квартиросъемщик переплатил более 2 тысяч рублей. Теперь, управляющая компания обязана вернуть людям незаконно полученные с них деньги, или снизить стоимость своих услуг.