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Жильцам дома в Салавате вернут деньги, которые собирали за будущий капремонт

23 января 2013, 00:01
Вернет жильцам незаконно собранные деньги управляющая компания Салавата «Жилкомзаказчик». Местный суд посчитал, что коммунальщики неправомерно взяли деньги за капитальный ремонт с жильцов дома на Октябрьской улице. Причем, жилищники начисляли квартиросъемщикам плату за реконструкцию здания в течение трех лет – с 2009 по 2012 год. В итоге люди переплатили управляющей компании 200 тысяч рублей, которые теперь, по решению суда, она должна вернуть хозяевам квартир.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, жильцы, заподозрившие неладное в своих квитках на оплату коммунальных услуг, обратились с коллективной жалобой в надзорное ведомство Салавата. Ревизоры в погонах сначала установили, что управляющая компания собирала плату на ремонт дома без учета мнения собственников жилья, а потом направили в защиту жилищных прав соседей иск в суд. Фемида удовлетворила прокурорский иск в полном объеме, заставив жилищников вернуть людям деньги.

Между тем, это не первый случай, когда жильцы, борясь за свои права, «нагибают» всесильные управляющие компании. Так, обитатели девятиэтажки № 46 на Первомайской улице в Уфе сумели доказать, что им необоснованно начисляли плату за пользование лифтом и мусоропроводом. На самом деле неизвестные хулиганы спалили шахту лифта, и подъемный механизм замер навсегда. Жители дома стали подниматься в квартиры пешком, но «УЖХ Калининского района» продолжало начислять людям плату за пользование лифтом. Также на общем собрании жильцов квартиросъемщики решили заколотить мусоропровод, посчитав его рассадником антисанитарии, и принялись выносить отходы на ближайшую помойку. Но коммунальщики сделали вид, что не заметили изменений в подъезде и исправно включали в квитанции плату за обслуживание мусоропровода. В итоге жители злополучного дома ежемесячно переплачивали почти по три рубля с каждого квадратного метра площади. То есть в среднем каждый квартиросъемщик переплатил более 2 тысяч рублей. Теперь, управляющая компания обязана вернуть людям незаконно полученные с них деньги, или снизить стоимость своих услуг.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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