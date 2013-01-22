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Сотрудник налоговой, проникнув в базу налогоплательщиков, украл более 2 млн рублей

22 января 2013, 12:33
Компьютерный гений, трудившийся в межрайонной налоговой инспекции № 40, расположенной на Коммунистической улице в Уфе, сумел умыкнуть у государства более 2 миллионов рублей. 25-летний Ильяс Хусаинов забрался в базу налогоплательщиков и подправил у пяти предприятий в большую сторону суммы налогов, уплаченных в бюджет. Потом договорился с руководителями нужных фирм, чтобы те потребовали вернуть излишек перечисленных средств. Так как в системе электронной обработки документов в учетных данных налогоплательщиков действительно имелась переплата, на расчетные счета предприятий из госказны «упали» деньги за «излишне уплаченные налоги». Так хакер, вместе с подельниками, сумел за счет государства обогатиться на огромную сумму.

Преступника, незаконно завладевшего паролем доступа в налоговую базу, вычислили башкирские чекисты. Теперь степень вины Ильяса Хусаинова определит Кировский суд Уфы, а фирмам, пошедшим на поводу у алчного программиста, придется вернуть деньги в бюджет. Кроме того, подельники хакера ответят за свою жадность и в уголовном порядке.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, молодой человек обвиняется в совершении сразу двух преступлений по ч. 3 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Подсудимый согласился рассмотреть дело против него в особом порядке, без судебного следствия, что по закону гарантирует ему более мягкий приговор. Уголовный кодекс предусматривает за эти прегрешения до семи лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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