Сотрудник налоговой, проникнув в базу налогоплательщиков, украл более 2 млн рублей

Компьютерный гений, трудившийся в межрайонной налоговой инспекции № 40, расположенной на Коммунистической улице в Уфе, сумел умыкнуть у государства более 2 миллионов рублей. 25-летний Ильяс Хусаинов забрался в базу налогоплательщиков и подправил у пяти предприятий в большую сторону суммы налогов, уплаченных в бюджет. Потом договорился с руководителями нужных фирм, чтобы те потребовали вернуть излишек перечисленных средств. Так как в системе электронной обработки документов в учетных данных налогоплательщиков действительно имелась переплата, на расчетные счета предприятий из госказны «упали» деньги за «излишне уплаченные налоги». Так хакер, вместе с подельниками, сумел за счет государства обогатиться на огромную сумму.