Сотрудник налоговой, проникнув в базу налогоплательщиков, украл более 2 млн рублей

Преступника, незаконно завладевшего паролем доступа в налоговую базу, вычислили башкирские чекисты. Теперь степень вины Ильяса Хусаинова определит Кировский суд Уфы, а фирмам, пошедшим на поводу у алчного программиста, придется вернуть деньги в бюджет. Кроме того, подельники хакера ответят за свою жадность и в уголовном порядке.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, молодой человек обвиняется в совершении сразу двух преступлений по ч. 3 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Подсудимый согласился рассмотреть дело против него в особом порядке, без судебного следствия, что по закону гарантирует ему более мягкий приговор. Уголовный кодекс предусматривает за эти прегрешения до семи лет лишения свободы.