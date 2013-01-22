Международные саммиты в Уфе будет курировать дирекция из 20 человек

23 января в Москве состоится первое заседание оргкомитета по проведению саммитов в Уфе. На заседании будут заслушаны доклады президента РБ Рустэма Хамитова, а также всех вовлеченных в процесс ведомств, в том числе федеральных министров.
По словам Салавата Сагитова, в республиканском Белом доме созданы специальный отдел к саммитам ШОС и БРИКС и специальная дирекция в форме автономной некоммерческой организации для координации деятельности — в общей сложности около 20 человек.
- Дирекция имеет представительство и в Москве, ведь многие вопросы решаются именно там, - рассказал Салават Сагитов газете «Республика Башкортостан». - За минувшие три месяца мы приняли план по тем объектам, которые нужно построить, по инфраструктуре, по дорогам, по благоустройству города. Подготовили проект всех протокольных, культурных, спортивных и молодежных мероприятий, а также обеспечения безопасности наших гостей. Этот план уже в феврале появится на специальном сайте, где любой желающий сможет получить интересующую информацию.
Г-н Сагитов не стал уточнять сумму, которая потребуется затратить на проведение столь глобальных международных мероприятий – «о конкретной цифре пока рано говорить, так как не все проекты еще завершены, какие-то из них будут еще корректироваться».
- Предварительно расчет такой: треть средств пойдет из федерального бюджета, треть — из республиканского бюджета, и еще одна треть — это средства инвесторов. Возьмите те же гостиницы — все они строятся исключительно за счет инвестиций, - сообщил заместитель председателя правительства РБ. - Кроме того, на днях достигнуто соглашение с руководством Куйбышевской железной дороги, что свой долг перед республикой они, наконец, исполнят и достроят железнодорожный вокзал в Уфе. Будет реализован и такой проект, как южный обход столицы республики, что разгрузит железнодорожный вокзал от транзитных грузов.
Также 2,3 млрд рублей выделяет Росавиация на реконструкцию взлетных полос и новый международный терминал с пропускной способностью 500 человек.
Салават Сагитов подчеркнул, что «все, что делается, делается не конкретно к саммитам».
- Это веление времени, - уверен он. - Саммиты же выступают в роли своеобразных катализаторов. Гостиницы нужны? Нужны. Жилье строится не ради саммитов. БГУ реставрируется тоже не ради саммитов, а для студентов. И таких примеров сотни. Необходимо понимать: сами саммиты будут идти всего два-три дня, но экономический эффект от них рассчитан на десятилетия вперед.
Г-н Сагитов считает, что в Уфе «нет необходимости устраивать гигантские стройки, как вантовый мост или Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке», а потому никто не просит от федерального центра ничего «лишнего и грандиозного».
Недавно в столице Башкирии побывал председатель оргкомитета саммитов, помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
- Не скажу, что все было гладко во время его приезда, - поделился с журналистами Салават Сагитов. - Мы показали ему город, объекты, которыми группа Ушакова была довольна. Но были и незапланированные изначально поездки. Так, мы заезжали в здание Госсобрания, где во время саммитов будет размещаться пресс-центр. Потом члены делегации попросили показать им гостиницу «Башкортостан». Показали. Вообще, Ушаков впервые был в Уфе, и, отмечу, город ему понравился. Аэропорт и Конгресс-холл ему также понравились. Он отметил, что даже в таком виде, в каком эти объекты находятся сейчас, они вполне могут подойти для проведения саммитов.
Г-н Сагитов опроверг слухи, что деньги на проведение международных форумов станут изыматься из муниципальных бюджетов, где будут вынуждены свернуть социальные программы.
- В районы и города денег направляться меньше не будет, - сказал он. - Зарплаты как выплачивались, так и будут выплачиваться. Дороги, социальное жилье как строились, так и будут строиться. Будут строиться — мы сколько лет уже говорим об этом — фондохранилище музея Нестерова, театр кукол, стадион «Нефтяник». И главное здесь, что все это останется республике: и аэропорт, и жилые дома, и гостиницы, и фондохранилище, и реконструированные Конгресс-холл и ДК «Нефтяник», который превратится к тому времени в новый, современный, соответствующий всем стандартам Дом музыки.