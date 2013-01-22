Международные саммиты в Уфе будет курировать дирекция из 20 человек

- Не скажу, что все было гладко во время его приезда, - поделился с журналистами Салават Сагитов. - Мы показали ему город, объекты, которыми группа Ушакова была довольна. Но были и незапланированные изначально поездки. Так, мы заезжали в здание Госсобрания, где во время саммитов будет размещаться пресс-центр. Потом члены делегации попросили показать им гостиницу «Башкортостан». Показали. Вообще, Ушаков впервые был в Уфе, и, отмечу, город ему понравился. Аэропорт и Конгресс-холл ему также понравились. Он отметил, что даже в таком виде, в каком эти объекты находятся сейчас, они вполне могут подойти для проведения саммитов.