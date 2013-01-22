Черному адвокату, обещавшему раздать судьям взятки, теперь понадобится защитник

Хотя по договору получил от своего подзащитного 20 тысяч рублей. Служители Фемиды приговорили буяна к реальному сроку лишения свободы, и мать осужденного поняла, что ее обманули. Она написала заявление в правоохранительные органы, потребовав привлечь нечестного поверенного к ответственности. Теперь самому адвокату понадобится помощь квалифицированного защитника.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, возбуждение уголовного дела, возбужденного против Инзера Шаймухаметова, признано законным. Адвокат обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). В случае, если суд признает пожилого мужчину виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Октябрьского.
Известно, на рынке адвокатских услуг работают, как «белые», так и «черные» адвокаты. «Черными» называют защитников, которые вымогают у деньги у доверившихся им людей, обещая «договориться» с судьей или правоохранителями. Попавшие под уголовное преследование готовы расстаться с любыми деньгами, лишь бы прекратить уголовное дело. Адвокаты, вознамерившиеся легко заработать, не стремятся знакомиться с делом, а принимаются стращать доверчивых клиентов ужасами суда и тюрьмы. Чаще всего, простаки попадаются на уговоры и раскошеливаются в надежде, что сумеют обойти закон. Защитники-мошенники с легкостью обогащаются, ведь клиент никак не может проверить, получил ли судья или следователь деньги, а, находясь в безвыходном положении, верит в любую байку. В случае проигрыша «черный» адвокат объясняет несчастному, что другая сторона заплатила больше, и выходит сухим из воды, не приложив никаких усилий для спасения своих подзащитных. Плюс ко всему адвокаты защищены законом «Об адвокатуре» и пользуются особым статусом, который осложняет возбуждение уголовного дела, проведение оперативных действий и запрещает вмешиваться в деятельность защитников. Уличить адвоката в мошенничестве непросто, но в Башкирии это уже третий случай, когда за «разводку» клиентов привлекают поверенных.
Так, в 2007 году Октябрьский суд столицы Башкирии приговорил к двум годам лишения свободы условно адвокатессу государственной юрконсультации Ирину Файзуллину. Г-жа Файзуллина попросила у клиентки за прекращение уголовного дела 700 тысяч рублей, обещая отнести деньги в прокуратуру и УВД. Защитницу поймали с поличным в уфимском ресторане, когда она спешно запихивала в сумочку первые 110 тысяч. Следователям отдела особо важных дел прокуратуры Башкирии юристка призналась, что собиралась присвоить всю сумму потому, что ей нужно было сделать ремонт. Суд также весьма лояльно отнесся к прегрешению адвокатессы, возможно, потому, что дама вину признала и раскаялась.
В 2011 году Кировский суд Уфы приговорил к двум годам условно 58-летнего адвоката, обманувшего своего доверителя. Муж дамы, осужденной Октябрьским судом к трем годам лишения свободы за мошенничество, решил спасти свою благоверную. В мае 2009 года мужчина заключил договор с адвокатом, обещавшим в кассационной инстанции Верховного суда РБ смягчить наказание женщине, заменив реальный срок условным или вовсе отменить приговор. Супруг осужденной был готов на любые траты, лишь бы жена оказалась дома, и заплатил защитнику 200 тысяч рублей за то, что он «договорится с судьями». Однако предпринимать какие-либо действия защитник не собирался, а попросту присвоил деньги. Для того, чтобы отчитаться перед клиентом адвокат подделал кассационное определение, из которого следовало, что дама в любой момент может выйти на свободу. Несчастный муж так и не дождался супруги, поскольку коллегия по уголовным делам ВС РБ вынесла противоположный вердикт - оставив приговор без изменений. Когда обманутый муж это понял – он обратился в правоохранительные органы. На процессе бывший «правозащитник» вину не признал, от дачи показаний отказался. Но с учетом всех обвинительных доказательств суд приговорил «черного» адвоката к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.