Черному адвокату, обещавшему раздать судьям взятки, теперь понадобится защитник

В 2011 году Кировский суд Уфы приговорил к двум годам условно 58-летнего адвоката, обманувшего своего доверителя. Муж дамы, осужденной Октябрьским судом к трем годам лишения свободы за мошенничество, решил спасти свою благоверную. В мае 2009 года мужчина заключил договор с адвокатом, обещавшим в кассационной инстанции Верховного суда РБ смягчить наказание женщине, заменив реальный срок условным или вовсе отменить приговор. Супруг осужденной был готов на любые траты, лишь бы жена оказалась дома, и заплатил защитнику 200 тысяч рублей за то, что он «договорится с судьями». Однако предпринимать какие-либо действия защитник не собирался, а попросту присвоил деньги. Для того, чтобы отчитаться перед клиентом адвокат подделал кассационное определение, из которого следовало, что дама в любой момент может выйти на свободу. Несчастный муж так и не дождался супруги, поскольку коллегия по уголовным делам ВС РБ вынесла противоположный вердикт - оставив приговор без изменений. Когда обманутый муж это понял – он обратился в правоохранительные органы. На процессе бывший «правозащитник» вину не признал, от дачи показаний отказался. Но с учетом всех обвинительных доказательств суд приговорил «черного» адвоката к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.