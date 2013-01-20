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Студента, угрожавшего в сети терактом, посадили под домашний арест

20 января 2013, 22:05
Два месяца не будет пользоваться компьютером, интернетом и общаться с друзьями 19-летний Владимир Кильмаев. Студенту четвертого курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники придется забыть и об учебе – 60 дней он будет находиться под домашним арестом, пока его дело не рассмотрит суд. Напомним, г-н Кильмаева обвиняют в серьезном преступлении – заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хотя сам студент воспринял свой проступок как новогоднюю шутку. 27 декабря прошлого года он решил попугать уфимцев и разместил в сети информацию об готовящихся в новогоднюю ночь терактах на городских праздничных площадях. Молодой человек, спрятавшись за анонимным посланием, обещал повторить «подвиг» норвежского националиста Андерса Брейвика, убившего 77 и ранившего 151 человека.

Сотрудники УФСБ по РБ в рекордные сроки, запросив данные у владельцев интернет-портала, установили автора послания – им оказался Владимир Кильмаев. Студента сразу задержали, и новогоднюю ночь он провел под стражей, каясь и клянясь, что «просто пошутил», а текст скопировал с татарстанского сайта, посвященного радикальным движениям, только изменив географические названия.

Но такая шутка стала поводом для возбуждения уголовного дела – в ближайшее время его рассмотрение начнется в суде. А до начала процесса парня заключили под домашний арест. В случае, если Фемида признает студента виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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