Студента, угрожавшего в сети терактом, посадили под домашний арест

Два месяца не будет пользоваться компьютером, интернетом и общаться с друзьями 19-летний Владимир Кильмаев. Студенту четвертого курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники придется забыть и об учебе – 60 дней он будет находиться под домашним арестом, пока его дело не рассмотрит суд. Напомним, г-н Кильмаева обвиняют в серьезном преступлении – заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хотя сам студент воспринял свой проступок как новогоднюю шутку. 27 декабря прошлого года он решил попугать уфимцев и разместил в сети информацию об готовящихся в новогоднюю ночь терактах на городских праздничных площадях. Молодой человек, спрятавшись за анонимным посланием, обещал повторить «подвиг» норвежского националиста Андерса Брейвика, убившего 77 и ранившего 151 человека.