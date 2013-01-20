Студента, угрожавшего в сети терактом, посадили под домашний арест

Сотрудники УФСБ по РБ в рекордные сроки, запросив данные у владельцев интернет-портала, установили автора послания – им оказался Владимир Кильмаев. Студента сразу задержали, и новогоднюю ночь он провел под стражей, каясь и клянясь, что «просто пошутил», а текст скопировал с татарстанского сайта, посвященного радикальным движениям, только изменив географические названия.
Но такая шутка стала поводом для возбуждения уголовного дела – в ближайшее время его рассмотрение начнется в суде. А до начала процесса парня заключили под домашний арест. В случае, если Фемида признает студента виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.