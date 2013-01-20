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Эвакуированные машины будут свозить в Дему и Затон

20 января 2013, 22:20
Власти столицы Башкирии опубликовали уведомление о строительстве двух стоянок для хранения бесхозного и задержанного транспорта. Напомним, в Уфе началась принудительная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей с центральных улиц, так как с 1 июля 2012 года начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ, разрешающие принудительную эвакуацию частных транспортных средств, в том числе и с тротуаров. Ранее в Башкирии эта норма не использовалась, пока региональные законодатели не установили тарифы за эвакуацию машин и содержание их на штрафной стоянке.

Теперь, согласно нормам, утвержденным депутатами башкирского парламента, неправильная парковка обойдется автовладельцам «в копеечку». Нарушивший правила парковки заплатит 300 рублей штрафа, а если он бросил авто под знаком «Стоянка запрещена» или на проезжей части, то штрафные санкции возрастут до 1,5 тысяч рублей. За принудительную эвакуацию автомобиля придется отдать еще полторы тысячи рублей плюс за каждый час на «штрафстоянке» по 20 рублей.

Как сообщается в документации, в Ленинском районе выделено почти пять тысяч квадратных метров под стоянку для арестованных машин. Парковка разместится у гаражного кооператива «Камышлинский» на автодороге «Уфа-Затон». Вторая площадка откроется в Деме на Армянской улице, там для этих целей власти выделили также площадку в пять тысяч «квадратов».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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