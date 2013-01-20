Эвакуированные машины будут свозить в Дему и Затон

Власти столицы Башкирии опубликовали уведомление о строительстве двух стоянок для хранения бесхозного и задержанного транспорта. Напомним, в Уфе началась принудительная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей с центральных улиц, так как с 1 июля 2012 года начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ, разрешающие принудительную эвакуацию частных транспортных средств, в том числе и с тротуаров. Ранее в Башкирии эта норма не использовалась, пока региональные законодатели не установили тарифы за эвакуацию машин и содержание их на штрафной стоянке.