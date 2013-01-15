Николай Красников стал пятикратным чемпионом РФ по мотогонкам на льду

Несмотря на мороз, трибуны стадиона «Строитель» были заполнены, поскольку разыгрывались путевки на командный чемпионат мира. Право участвовать во втором финале 53 чемпионата России завоевали спортсмены из Новосибирска, Тольятти, Стерлитамака, Благовещенска, подмосковных Луховиц, Самары, Каменск-Уральского, Шадринска, Ижевска и, конечно, Уфы.
Уфимские мастера подтвердили свой класс на первых финальных этапах в Тольятти и итоговые финальные заезды, на радость местным любителям ледового спидвея, оказались предсказуемыми: Красников и Колтаков вышли в лидеры, накопленные очки им позволяли уже заранее считать себя претендентами на поездку в Польшу, оставалось только распределить порядковые места на призовом пьедестале. В итоге золото досталось Красникову, и он вновь примерил титул чемпиона России – уже в пятый раз, а Колтаков довольствовался «бронзой», хотя за сутки до этого наблюдатели и устроители прочили 23-летнему парню место на второй ступеньке. Однако его в итоговом протоколе на два очка обошел Даниил Иванов. Эта тройка и отправится защищать честь страны в Польшу.
- Стояла задача – вернуть титул чемпиона России, - рассказывает Николай Красников. - Я по нему соскучился. Два года подряд не удавалось выиграть чемпионат, победа ускользала. К тому же, здесь в первом заезде решился на эксперимент – поменял звезду, что было ошибкой. Во второй серии выехал уже на запасном мотоцикле, и все встало на свои места. В первый же день было понятно, что золотая медаль моя, и воскресенье я посвятил своему товарищу по команде Дмитрию Колтакову, чтобы он смог выступить вместе со мной на командном чемпионате мира.
По словам Николая, над тактикой гонки он не думал, его желанием было «развлечь замерзающую публику на трибунах «Строителя».
- Уже пошла четвертая серия заездов, командной тактики не было никакой, результаты основной таблицы были ясны, мы просто показывали шоу, я думаю зрителям понравилось, и мне доставило удовольствие. Понимаете, зрители любят обгоны, интриги, интересный ход развития гонки, не просто пытаться оторваться и быстрее финишировать, а кого-то обогнать и пощекотать нервы болельщикам. Для меня были приятны улыбки и эмоции зрителей. Финальный перезаезд решал только судьбу этапа, а по пришествию прошлых этапов – мое место было неоспоримо, поэтому финальную гонку я посвятил своим болельщикам.
Интересно, что выступления в Уфе 12 и 13 января были отмечены множеством падений гонщиков с мотоциклов на ходу, что порою холодило нервы болельщиков. Особенно тяжело пришлось самарским мотоциклистам, их команда больше всего натерпелась от уфимского трека.
По словам уфимца Дмитрия Колтакова, ему было больно смотреть на неудачи соперников, происходившие буквально на предфинишных кругах. И сам он делал все возможное, чтобы не потерять контроль над своей машиной.
- В прошлом году на этом же льду я получил сильные травмы, но врачи выходили, теперь страха перед падением нет, более досадно потерять очки из-за выезда за контрольную полосу, - делится мыслями Дмитрий.
Сам победитель – Николая Красников настолько обрадовался своей победе, что простил толпу болельщиков, по случайности разбившую призовой кубок – фарфоровую вазу с изображением Владимира Карнеева.
Вазу обещали склеить в ближайшие сроки, а Николай заметил, что бурные эмоции зрителям он подарил сам, и ни на кого не держит зла.
По словам представителей мотофедерации Башкирии, в республике для гонщиков делается все возможное, чему в других регионах могут только позавидовать.
- Без помощи благотворительного фонда «Урал» не было бы успехов уфимских мотогонщиков. Спидвей – дорогой вид спорта, здесь каждый мотоцикл – ручная работа. К слову сказать, стартовая стоимость гоночного мотоцикла от 500 тысяч рублей. К тому же поездки на соревнования в другие города требуют гигантских затрат, благодаря чему наши ведущие гонщики показывают столь прекрасные результаты, - говорит председатель трековой комиссии мотоциклетной федерации России, председатель исполкома мотофедерации РБ Риф Саитгареев.
Только в минувшем году благотворительный фонд «Урал» выделил 27,5 млн рублей на развитие спидвея в Башкирии. 24 млн получил Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. Еще 3,5 млн направлены Федерации мотоспорта и мотоклубам городов Октябрьского и Салавата.
На базе стадиона «Строитель» появилась детская спортивная школа. С помощью благотворительного фонда «Урал» закуплены сорок мотоциклов Yamaha, запущены в производство мотоциклы класса 250, на которых юниоры будут тренироваться в наступившем году.
Победы Красникова и Колтакова еще раз подняли вопрос о реконструкции «Строителя» в специализированный спидвейный мотостадион.
- Пока здесь можно проводить только мотогонки на льду, а в мечтах полноценная гаревая дорожка, как в Салавате и Октябрьском, - говорит Риф Саитгареев. - Дорожка стоит 15-16 млн рублей.
- А во сколько обойдется реконструкция всего стадиона под спидвей? – поинтересовались мы.
- Я реконструирую в Каменск-Уральском аналогичный стадион – 100 млн, - пояснил вице-президент мотоциклетной федерации России Сергей Щербинин. – В Тольятти, например, затраты составили 1,5 млрд. Здесь в Уфе понадобятся минимум 200 млн рублей.
- Посмотрите вокруг – все нужно сносить, «Строитель» возведен в 1959 году, морально и физически устарел, - добавил г-н Саитгареев. - Да, но чем вернутся эти траты? Сюда придут заниматься тысячи людей…
Дмитрий КОЛПАКОВ.