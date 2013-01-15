Николай Красников стал пятикратным чемпионом РФ по мотогонкам на льду

- Стояла задача – вернуть титул чемпиона России, - рассказывает Николай Красников. - Я по нему соскучился. Два года подряд не удавалось выиграть чемпионат, победа ускользала. К тому же, здесь в первом заезде решился на эксперимент – поменял звезду, что было ошибкой. Во второй серии выехал уже на запасном мотоцикле, и все встало на свои места. В первый же день было понятно, что золотая медаль моя, и воскресенье я посвятил своему товарищу по команде Дмитрию Колтакову, чтобы он смог выступить вместе со мной на командном чемпионате мира.