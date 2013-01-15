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Автотранспортом Башкирии будет заниматься налоговик

15 января 2013, 20:55
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в понедельник назначил нового заместителя председателя Госкомтранса РБ. Теперь в ведомстве Ильяса Мунирова курировать автотранспорт станет Азат Калиммулин, трудившийся вице-мэром Кумертау. Ранее автотранспортной тематикой в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству Башкортостана ведал Андрей Быковский. Г-н Быковский предпочел государственной службе работу в совместном предприятии, занимающимся развитием ГЛОНАССА. Его место и занял 44-летний Азат Калимуллин.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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