Автотранспортом Башкирии будет заниматься налоговик

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в понедельник назначил нового заместителя председателя Госкомтранса РБ. Теперь в ведомстве Ильяса Мунирова курировать автотранспорт станет Азат Калиммулин, трудившийся вице-мэром Кумертау. Ранее автотранспортной тематикой в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству Башкортостана ведал Андрей Быковский. Г-н Быковский предпочел государственной службе работу в совместном предприятии, занимающимся развитием ГЛОНАССА. Его место и занял 44-летний Азат Калимуллин.