Владимир Евтушенков: «На активы «Башнефти» было много желающих»

- Учитывая, что в этом замешано минимум три человека — и Сечин, и Алекперов, и я, я точно не хотел бы ничего говорить на эту тему, - сказал Владимир Петрович. - Дело в том, что в этой истории наши интересы не ущемлены. Ущемлены сегодня интересы «Лукойла», нашего партнера. И я всегда повторял и всем говорил, и Игорю Сечину говорил, и Вагиту Алекперову говорил, что для меня человеческие отношения и обязательства гораздо важнее, чем какой-то конкурс или какая-то лицензия. Потому что лицензий еще в жизни будет много, а отношения, если испорчены, то навсегда.