Владимир Евтушенков: «На активы «Башнефти» было много желающих»

- Но это надо делать не просто ради объединения, а на том этапе, когда это разумно, экономически целесообразно, - объяснил г-н Евтушенков газете «Коммерсант».
Правда, хозяин башкирской нефтянки не пояснил, вся ли нефть будет перерабатываться на уфимских нефтеперерабатывающих заводах. Увеличение загрузки предприятий с точки зрения экономики, вещь конечно хорошая, но одновременно может возрасти и экологическая нагрузка на окружающую среду, а уфимцы в последнее время и так не раз жаловались на ухудшение экологической ситуации в городе в этой сфере.
Возможно, нынешний менеджмент «Башнефти» просто не в курсе драматических событий, которые развернулись в Уфе в 1990 году из-за сброса «Химпромом» в водопровод фенола.
Не исчерпала себя конфликтная история с месторождениями Требса и Титова в Сибири, где объединение АФК «Системы» с «Лукойлом» на добычу не устроило российские правящие элиты. Здесь, по словам г-на Евтушенкова, столкнулись интересы нескольких нефтяных компаний, в том числе и государственной «Роснефти».
- Учитывая, что в этом замешано минимум три человека — и Сечин, и Алекперов, и я, я точно не хотел бы ничего говорить на эту тему, - сказал Владимир Петрович. - Дело в том, что в этой истории наши интересы не ущемлены. Ущемлены сегодня интересы «Лукойла», нашего партнера. И я всегда повторял и всем говорил, и Игорю Сечину говорил, и Вагиту Алекперову говорил, что для меня человеческие отношения и обязательства гораздо важнее, чем какой-то конкурс или какая-то лицензия. Потому что лицензий еще в жизни будет много, а отношения, если испорчены, то навсегда.
На претензии оппонентов на «необычность» конкурса на эти месторождения, Евгений Евтушенков заявил, мол, на то он и конкурс, на котором не бывает так, чтобы «все стороны захлопали в ладоши и оказались удовлетворены».
- История с Требсом и Титовым ещё не закончилась, – резюмировал глава холдинга.
Не видит необходимости Владимир Петрович в настоящее время и в снижении доли «Системы» в «Башнефти» - «говорить о выходе из этого актива преждевременно».
- Хотелось бы сделать большую компанию, международную, которая живет по своим законам, - говорит о «Бешнефти» Владимир Евтушенков. - Может, получится, может, нет. Это будет зависеть от целого ряда факторов. Но я считаю, и особенно сегодня, что наличие среди российских нефтяных компаний еще одной очень важно. Это повышение конкуренции, снижение цен, потому что по большому счету частных нефтяных компаний у нас осталось раз-два и обчелся. И это плохо. Хотя всевозможные дальнейшие альянсы, слияния, поглощения — это все возможно.
Как известно, сын главы холдинга Феликс Евтушенков, которому 34 года, является председателем совета директоров АНК «Башнефть», но отец против назначения сына на оперативную работу в компании: «Это требует специальных знаний, требует определенной мудрости, требует определенного возраста и определенного бэкграунда. Трудно просто так прийти руководить на нефтяную компанию не из этой среды».
Раскрыл Владимир Петрович и некоторые подробности своего вхождения в «Башнефть». Основная причина, по которой «Башнефть» досталась «Системе», по мнению г-на Евтушенкова, состоит в том, что «мы были … комфортнее всех, понятнее, и самое главное — они понимали, что мы точно не обманем».
- Так и получилось: их никто не обманул, все, что они получили, у них никто не отнял, - резюмировал г-н Евтушенков. - И это дорогого стоит, потому что во всех других регионах, куда мы идем, нам не приходится объяснять, что мы не воспользуемся тяжелой ситуацией партнера.
А первое предложение Евтушенкову на покупку доли «Башнефти», оказывается, сделал сын первого президента Башкирии Урал Рахимов: «Предложил нам купить 25% акций предприятий башкирского ТЭКа».
- Я посчитал, что это неплохой вариант зайти на рынок, и мы это сделали, - сказал Владимир Петрович. - Правда, я рассчитывал на легкий успех, что дальше сумею нарастить долю, а оказалось совсем не так. И мы с долей 25% просидели четыре или пять лет. Переговоры были трудные, при этом на активы "Башнефти" было много других желающих.
Приход АФК «Системы» в Башнефть произошел, по мнению господина Евтушенкова, очень своевременно, так как, по его словам, «была такая перспектива, что даже ее активов не осталось бы: растащили бы эти три завода, розничной сети никакой не было, добыча — сложная». Хотя это утверждение кажется спорным. Не такая уж плохая была наша башкирская нефтянка, если на нее было столько желающих.
Отрадно, что нынешний владелец откровенно делится планами на будущее, стремится к дальнейшему развитию основного налогоплательщика республики - ОАО «Башнефть» и верит, что самые лучшие дни у компании впереди: «Расцвет «Башнефти» ещё не наступил».
Вера в светлое будущее вещь не плохая, однако, у процессов, происходящих сейчас в акционерном обществе, есть и обратная сторона.
При реформировании и оптимизации рабочих процессов в «Башнефти» идет сокращение персонала. А за этими красивыми терминами о реорганизации скрывается увольнение людей. А за каждым из уволенных работников стоят семьи.
В монопоселках, таких, как, например, Краснохолмский, ситуация сложилась очень непростая. Чтобы выжить, бывшие работники «Башнефти» вынуждены искать заработки в других регионах и там оставлять зарплатные налоги. Из-за этого, в свою очередь, страдает бюджет республики, растет социальная напряженность.
К тому же, не секрет, что в том же Краснохолмском, из-за безработицы объективно усложнилась криминогенная ситуация. А недавно выявилась еще одна точка «напряжения».
Члены профсоюза «Башнефть-Башкирнефтепродукта» заявили о нарушении прав и давлении со стороны менеджмента «Башнефти» и в декабре 2012 года провели пикет перед главным офисом компании в Уфе.
Помнится, что при прежнем руководстве нефтяного гиганта с профсоюзами никаких конфликтов не было. Без социального партнерства, когда обе стороны – руководство и трудящиеся ищут цивилизованные и конструктивные пути решения возможных конфликтов или стремятся их избежать, говорить о будущем расцвете «Башнефти» сложно.
Евгений КОСТИЦЫН.