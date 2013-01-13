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Тоннель на станции «Спортивная» закроется весной на ремонт

13 января 2013, 21:27
Единственный в столице Башкирии пешеходный переход под железной дорогой на станции «Спортивная» отремонтируют к лету. 67 метровый переход и входы в него за последние полвека сильно обветшали, а вопрос о том, кто должен его ремонтировать, долгое время не могли решить между собой железнодорожники и чиновники городской администрации.

Надземные тамбуры-входы в тоннель построены в единой архитектуре со стадионом Гастелло архитектором Келлерманом, и считаются одним из лучших образцов советской архитектуры 50-60-х годов.

Специалисты обследовали подземную галерею, и нашли трещины в кирпичной кладке стен, правда небольшие, шириной не более 2 мм. Но в остальном, конструкция подземного перехода нареканий у проектировщиков не вызвала. А вот состояние тамбуров, через которые в тоннель ежедневно спускаются и поднимаются сотни людей, специалисты признали «ограниченно работоспособными».

Как сообщается в техзадании на ремонт перехода, тоннель обновят, трещины в стенах заделают, восстановят защитный слой бетона и освещение, а также отремонтируют водоотводной лоток. Тамбуры также обновят. Вдоль лестниц смонтируют деревянные поручни, на входах поставят маятниковые распашные двери из армированного стекла, а подходы к павильонам зачистят от кустарника.

В мае будут готовы тамбуры и подземная галерея, а в июне строители благоустроят платформу станции и подходы к тоннелю. На время реконструкции переход на «Спортивной» закроется для пешеходов.

Контракт на ремонт тоннеля разыграют на аукционе 21 января, стартовая цена 2,6 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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