Тоннель на станции «Спортивная» закроется весной на ремонт

Единственный в столице Башкирии пешеходный переход под железной дорогой на станции «Спортивная» отремонтируют к лету. 67 метровый переход и входы в него за последние полвека сильно обветшали, а вопрос о том, кто должен его ремонтировать, долгое время не могли решить между собой железнодорожники и чиновники городской администрации.