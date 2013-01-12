Глава Чесноковской администрации из-за жадности может лишиться должности

Глава администрации пригородного поселка Уфы – Чесноковка 57-летний Радик Хабибуллин подозревается в растрате бюджетных средств. По данным следствия, руководитель Чесноковского сельсовета Уфимского района Башкирии, одновременно являющийся местным депутатом, еще в 2007 году оформил водителем своего приятеля и стал начислять ему заработную плату – по 9558 рублей в месяц. На самом деле сельскому чиновнику от товарища нужны были только паспортные данные – водитель лишь числился в штате сельской администрации, а начисленное другу жалование г-н Хабибуллин забирал из бухгалтерии лично, получив от знакомого доверенность.