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Глава Чесноковской администрации из-за жадности может лишиться должности

12 января 2013, 12:55
Глава администрации пригородного поселка Уфы – Чесноковка 57-летний Радик Хабибуллин подозревается в растрате бюджетных средств. По данным следствия, руководитель Чесноковского сельсовета Уфимского района Башкирии, одновременно являющийся местным депутатом, еще в 2007 году оформил водителем своего приятеля и стал начислять ему заработную плату – по 9558 рублей в месяц. На самом деле сельскому чиновнику от товарища нужны были только паспортные данные – водитель лишь числился в штате сельской администрации, а начисленное другу жалование г-н Хабибуллин забирал из бухгалтерии лично, получив от знакомого доверенность.

В 2009 году сельский начальник посчитал такой способ получения денег не слишком удобным, и зарплата несуществующего водителя стала перечисляться на банковскую карту. Следователи посчитали, что с апреля 2007 по ноябрь 2012 года глава сельской администрации незаконно получил 650 тысяч рублей. Уголовный кодекс квалифицирует этот проступок чиновника, как растрату бюджетных средств, а уведенную сумму – как «крупный размер», отягчающий действия г-на Хабибуллина.

Как сообщили «МКС» в СУ СК РФ по Башкортостану, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения») и в случае, если суд признает г-на Хабибуллина виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, чиновник, скорее всего, лишится своей должности – такой вопрос вынесен на повестку дня местными депутатами.

Сегодня следователи выясняют, на какие цели была израсходована похищенная сумма и обещают дать юридическую оценку действиям «фиктивного» водителя», согласившегося участвовать в афере.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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