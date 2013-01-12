Глава Чесноковской администрации из-за жадности может лишиться должности

В 2009 году сельский начальник посчитал такой способ получения денег не слишком удобным, и зарплата несуществующего водителя стала перечисляться на банковскую карту. Следователи посчитали, что с апреля 2007 по ноябрь 2012 года глава сельской администрации незаконно получил 650 тысяч рублей. Уголовный кодекс квалифицирует этот проступок чиновника, как растрату бюджетных средств, а уведенную сумму – как «крупный размер», отягчающий действия г-на Хабибуллина.
Как сообщили «МКС» в СУ СК РФ по Башкортостану, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения») и в случае, если суд признает г-на Хабибуллина виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, чиновник, скорее всего, лишится своей должности – такой вопрос вынесен на повестку дня местными депутатами.
Сегодня следователи выясняют, на какие цели была израсходована похищенная сумма и обещают дать юридическую оценку действиям «фиктивного» водителя», согласившегося участвовать в афере.