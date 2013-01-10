В уфимском Забелье начинается массовое строительство жилья эконом-класса

Сегодня создана специальная проектная компания – «Башкирские инженерные сети» и определены 10 застройщиков - такие, как ГУП «Фонд жилищного строительства» и МУП «Инвестиционно-строительный комитет» и частные строительные организации. Также планируется в районе Затона возвести завод крупнопанельного домостроения для обеспечения строительства недорогими материалами.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе администрации столицы Башкортостана, «Уфа ставит перед собой масштабные задачи по реализации программ строительства социального жилья».
- В настоящее время, в связи с отсутствием магистральных инженерных сетей на указанной территории, ведется подготовка долгосрочной программы развития территории «Забелья» на 2013-2017 годы, - сообщили в уфимской мэрии. - Планируется, что большая часть построенного жилья будет эконом-класса.