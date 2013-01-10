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В уфимском Забелье начинается массовое строительство жилья эконом-класса

10 января 2013, 11:12
В ближайшие годы в столице Башкирии будет строиться до 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Кроме того, увеличится доля возведения социальных квартир. Уже сегодня начинается освоение Забелья в новых микрорайонах, где станут массово строить многоквартирные дома. Так, разработана документация по освоению жилых районов под названием «Романовка» и «Озеро Кустаревское», а строительство в микрорайоне «Затон-Северо-Западный» уже начато, в микрорайоне «Затон-Восточный» ведется инженерная подготовка для начала работ. На возведение объектов коммунальной инфраструктуры понадобится 13 млрд рублей.

Сегодня создана специальная проектная компания – «Башкирские инженерные сети» и определены 10 застройщиков - такие, как ГУП «Фонд жилищного строительства» и МУП «Инвестиционно-строительный комитет» и частные строительные организации. Также планируется в районе Затона возвести завод крупнопанельного домостроения для обеспечения строительства недорогими материалами.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе администрации столицы Башкортостана, «Уфа ставит перед собой масштабные задачи по реализации программ строительства социального жилья».

- В настоящее время, в связи с отсутствием магистральных инженерных сетей на указанной территории, ведется подготовка долгосрочной программы развития территории «Забелья» на 2013-2017 годы, - сообщили в уфимской мэрии. - Планируется, что большая часть построенного жилья будет эконом-класса.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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