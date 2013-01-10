В уфимском Забелье начинается массовое строительство жилья эконом-класса

В ближайшие годы в столице Башкирии будет строиться до 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Кроме того, увеличится доля возведения социальных квартир. Уже сегодня начинается освоение Забелья в новых микрорайонах, где станут массово строить многоквартирные дома. Так, разработана документация по освоению жилых районов под названием «Романовка» и «Озеро Кустаревское», а строительство в микрорайоне «Затон-Северо-Западный» уже начато, в микрорайоне «Затон-Восточный» ведется инженерная подготовка для начала работ. На возведение объектов коммунальной инфраструктуры понадобится 13 млрд рублей.