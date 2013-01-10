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Результаты проверок госучреждений Минфин РБ разместит в открытом доступе

10 января 2013, 16:25
Минфин Башкирии проведет ревизию прошлогоднего размещения госзакупок в республиканских министерствах и ведомствах. Напомним, согласно федеральному законодательству, оплата всех покупок, заказа товаров и услуг в бюджетных учреждениях в обязательном порядке проводится через электронные торги, аукционы и открытые запросы котировок. Надзор за проведением госзакупок на башкирское министерство финансов возложил глава РБ Рустэм Хамитов, подписав указ «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти РБ». В Минфине РБ составили план проверок госучреждений на первое полугодие 2013 года.

Уже в январе ревизия начнется в министерстве связи и массовых коммуникаций, превратившегося в две структуры – агентства по печати и массовой информации и информационным технологиям. В феврале проверяющие финансисты придут в природный парк «Кандры-куль», а в марте в Министерство природопользования и экологии. В апреле ревизоры башкирского Минфина займутся Минобразования РБ, а в мае – республиканским противотуберкулезным диспансером. В июне проверке подвергнется инфекционная клиническая больница № 4.

Как сообщили «МКС» в министерстве финансов Башкортостана, информация о результатах проверок будет размещаться на специально созданном сайте ведомства разделе «Контроль в сфере размещения заказов».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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