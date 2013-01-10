Результаты проверок госучреждений Минфин РБ разместит в открытом доступе

Уже в январе ревизия начнется в министерстве связи и массовых коммуникаций, превратившегося в две структуры – агентства по печати и массовой информации и информационным технологиям. В феврале проверяющие финансисты придут в природный парк «Кандры-куль», а в марте в Министерство природопользования и экологии. В апреле ревизоры башкирского Минфина займутся Минобразования РБ, а в мае – республиканским противотуберкулезным диспансером. В июне проверке подвергнется инфекционная клиническая больница № 4.