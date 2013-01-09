В Башкирии государство продает свои доли в госкомпаниях

В тот же день имущественное ведомство проведет торги по продаже 48 процентов в управляющей компании «Башкирский холод», в составе ее активов такие предприятия как «Башхладокомбинат», «Башкирское мороженное», «Серебряный снег», «Милк Трейд» и собственное транспортно-логистическое подразделение с парком автохолодильников. Оператор владеет крупнейшим в Башкирии складом-холодильником и производством мороженного. Год назад правительство выставляло на продажу долю в этой компании, но тогда покупателей не нашлось.