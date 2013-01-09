mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии государство продает свои доли в госкомпаниях

9 января 2013, 21:20
Продолжает набирать обороты кампания по приватизации госимущества – продаже предприятий с участием башкирского правительства. Минзеимущество РБ сверстало февральский и мартовский календарь торговли госпакетами. Так, 28 февраля, министерство разыграет на торгах доли в двух перевозочных компаниях – 22 процента уставного капитала «Уфимскагроснаб» и 20 процентов в «Башстройтранс», где государство имеет «золотую акцию».«Уфимскагроснаб» занимается грузоперевозками и ремонтом автомашин, в штате компании – 28 работников. Госкомпания владеет двухэтажным офисом, двумя гаражами, складами, автомастерскими и подстанцией на окраине Демы. Свое участие в капитале фирмы минземимущество оценило в 15,8 млн рублей.

Стартовая цена госдоли в «Башстройтрансе» - 42 млн рублей. Грузоперевозчик имеет в собственности более пятидесяти объектов недвижимости в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Белорецке. Это офисные здания, гаражи, автомастерские, автомойки, заправки, склады и даже собственный профилакторий. В 2010 году государство уже предпринимало попытку продать с торгов «золотую акцию» в «Башстройтрансе», однако тогда претендентов на госдолю не нашлось.

Тогда же, 28 февраля правительство попытается найти покупателя на госдолю в «Социнвестбанке» и выставит на торги 430 тысяч акций кредитного учреждения. В уставном капитале банка это мизер – всего 0,405 процентов. Первоначальная цена пакета – 3,3 млн рублей. Это первая попытка министерства выйти из акционеров «СИБа».

Чуть позже, 12 марта, на торгах разыграют 37 процентов в строительной компании «Стронег» из Октябрьского. Здесь правительство имеет «золотую акцию», оценивает ее в 211 млн рублей. Застройщик владеет 16 дочерними структурами и офисным зданием в центре Октябрьского.

В тот же день имущественное ведомство проведет торги по продаже 48 процентов в управляющей компании «Башкирский холод», в составе ее активов такие предприятия как «Башхладокомбинат», «Башкирское мороженное», «Серебряный снег», «Милк Трейд» и собственное транспортно-логистическое подразделение с парком автохолодильников. Оператор владеет крупнейшим в Башкирии складом-холодильником и производством мороженного. Год назад правительство выставляло на продажу долю в этой компании, но тогда покупателей не нашлось.

Интересно, что если в 2011 году минземимущества готово было начать торговаться за свои 48 процентов с 80 млн рублей, то сегодня власти подняли стартовую цену до 143 млн рублей.

Также Минземимущества Башкирии решило выйти из учредителей ТКФ «Нарат» - оператора складских помещений на Гурьевской базе в Уфе. Помимо «Нарата» крупным арендодателем на «Гурьевке» является «Рынок «Кировский».

21 февраля министерство проведет аукцион по продаже свой 15-процентой доли в «Нарате». Торговаться начнут с 9 млн рублей.

В собственности «Нарата» по адресу Гурьевская, 3а административное здание, два гаража, три склада площадью в 7,4 тысячи квадратных метров, штат предприятия – 9 человек. Это также не первая попытка государства реализовать свою долю в предприятии.

Кроме того, государство продаст часть помещений здания государственной книжной палаты и газетного архива на проспекте Октября, 129. Подвал и первый этаж здания оценили в 13,6 млн рублей. Но аукциона не будет, недвижимость продадут по преимущественному праву выкупа бизнесмену Рустему Газизову, арендующему половину архивного здания под обувной магазин.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44