В Башкирии государство продает свои доли в госкомпаниях

Стартовая цена госдоли в «Башстройтрансе» - 42 млн рублей. Грузоперевозчик имеет в собственности более пятидесяти объектов недвижимости в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Белорецке. Это офисные здания, гаражи, автомастерские, автомойки, заправки, склады и даже собственный профилакторий. В 2010 году государство уже предпринимало попытку продать с торгов «золотую акцию» в «Башстройтрансе», однако тогда претендентов на госдолю не нашлось.
Тогда же, 28 февраля правительство попытается найти покупателя на госдолю в «Социнвестбанке» и выставит на торги 430 тысяч акций кредитного учреждения. В уставном капитале банка это мизер – всего 0,405 процентов. Первоначальная цена пакета – 3,3 млн рублей. Это первая попытка министерства выйти из акционеров «СИБа».
Чуть позже, 12 марта, на торгах разыграют 37 процентов в строительной компании «Стронег» из Октябрьского. Здесь правительство имеет «золотую акцию», оценивает ее в 211 млн рублей. Застройщик владеет 16 дочерними структурами и офисным зданием в центре Октябрьского.
В тот же день имущественное ведомство проведет торги по продаже 48 процентов в управляющей компании «Башкирский холод», в составе ее активов такие предприятия как «Башхладокомбинат», «Башкирское мороженное», «Серебряный снег», «Милк Трейд» и собственное транспортно-логистическое подразделение с парком автохолодильников. Оператор владеет крупнейшим в Башкирии складом-холодильником и производством мороженного. Год назад правительство выставляло на продажу долю в этой компании, но тогда покупателей не нашлось.
Интересно, что если в 2011 году минземимущества готово было начать торговаться за свои 48 процентов с 80 млн рублей, то сегодня власти подняли стартовую цену до 143 млн рублей.
Также Минземимущества Башкирии решило выйти из учредителей ТКФ «Нарат» - оператора складских помещений на Гурьевской базе в Уфе. Помимо «Нарата» крупным арендодателем на «Гурьевке» является «Рынок «Кировский».
21 февраля министерство проведет аукцион по продаже свой 15-процентой доли в «Нарате». Торговаться начнут с 9 млн рублей.
В собственности «Нарата» по адресу Гурьевская, 3а административное здание, два гаража, три склада площадью в 7,4 тысячи квадратных метров, штат предприятия – 9 человек. Это также не первая попытка государства реализовать свою долю в предприятии.
Кроме того, государство продаст часть помещений здания государственной книжной палаты и газетного архива на проспекте Октября, 129. Подвал и первый этаж здания оценили в 13,6 млн рублей. Но аукциона не будет, недвижимость продадут по преимущественному праву выкупа бизнесмену Рустему Газизову, арендующему половину архивного здания под обувной магазин.
Дмитрий КОЛПАКОВ.