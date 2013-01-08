Башкирскую бизнес-авиацию поднимут в воздух немецкие инвесторы

- Допустим, необходимо заказать рейс Уфа-Москва. Фрахтуется самолет либо в Москве, во Внуково-3, либо в Латвии, Австрии, или в другой стране, - говорит руководитель «Аэроинвест Уфа». - В итоге - пустой прогон до Уфы, пассажиров свозили в Москву, вернули домой, и обратно холостой рейс до точки базирования - это все отражается на тарифе. Если самолет базируется в Уфе, то уже никаких холостых рейсов и соответственно дешевле стоимость. Также и для других соседних регионов, например для Челябинска, Екатеринбурга, Перми. «Плечо» между Уфой и Пермью намного меньше, чем с Москвой. Можно использовать географическое положение Уфы, мы практически в центре страны. Сегодня потребность в перевозках джетами растет, примерно по 20 процентов в год, мы катастрофически отстаем от Европы. Слетать в Москву и обратно на «Challenger 100» стоит примерно 700 тысяч рублей. После открытия базы хранения в Уфе эта цена значительно снизится.