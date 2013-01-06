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В Уфе появится французский гипермаркет спортивной одежды

6 января 2013, 21:10
Изменить характер химической промышленности – от выпуска сырья и полуфабрикатов к производству готовой продукции намерены в министерстве экономического развития РБ. Подводя итоги 2012 года, глава ведомства Александр Марьин сообщил, башкирское правительство делает все возможное для появления дополнительных производств вокруг крупных нефтехимических заводов. «Мы поставили большую цель в нефтехимической отрасли – ориентацию предприятий на конечный продукт. К примеру «Химтерра» - технопарк на базе «Полиэфа», основное его направление – переработка полимеров «Полиэфа» в продукты конечного спроса», -говорит глава минэкономразвития.

Также ведомство похвасталось успехами в сельском хозяйстве. По словам г-на Марьина, в отрасль удалось пригласить крупных игроков, таких как группа компаний «Разгуляй», планирующей построить два свинокомплекса и «Башкирский бройлер», собирающийся запустить птичий репродуктор на 30 млн яиц в год.

- «Разгуляй» уже вышел на площадку в Благоварском районе, - рассказал министр. - Когда я приезжал летом, стояли бетонные коробки свинокомплекса, а сейчас уже смонтированы гигантские корпуса, и эта махина потрясает. Компания «Эксима» запускает проект селекционно-гибридного центра по выращиванию свиней в Благоваре на 35 тысяч голов, гигантский толчок для отрасли.

В области машиностроения у Башкирии тоже есть успехи, скоро начнет строиться совместное предприятие Alstom и «РусГидро» по выпуску оборудования для малых ГЭС.

- Alstom выходит на площадку весной, когда начнется строительный сезон, сейчас предприятие занимаются геологоразведкой, и готовит проектную документацию, - сообщил Александр Марьин.

Еще одним плюсом года, отметил чиновник, стали договоренности с китайским холдингом Triangle по строительству завода по производству автомобильных шин в Стерлитамаке мощностью в 4 млн штук в год и предварительной стоимостью в 250 млн евро.

По словам г-на Марьина, производство шин реанимирует многие экономические отрасли Башкирии.

- Шинный завод потянет за собой «темы» каучуков и катализаторов, причем у нас остались уникальные разработки и предприятия в этой области, - говорит он. – Еще станет актуальна тема металлопроката. Из Липецка будет поставляться сырье для металлокорда (арматура шин – «ЧП»), а через полтора года планируется появления собственного проекта производства металлокорда для этого шинного завода.

В легкой промышленности министр привел в пример проект компании «Твой дом +» Бакалинского района – здесь намерены создавать ткани из конопли мощностью около трех тысяч тонн котонизированного волокна в год. Глава экономического ведомства напомнил, что в Башкирии произрастают четыре вида конопли, не содержащие наркотических веществ и есть все шансы возродить текстильную отрасль, погибшую в постсоветские годы.

Еще одним достижением правительства стали договоренности с австрийским холдингом Кronospan по открытию завода глубокой переработки древесины в Шакше, который также «потянет» за собой попутные отрасли.

- У Башкирии есть лес и кадры, а также технологии для производства клея, - говорит Александр Марьин. – Кronospan вынудит перестроиться всю нашу лесную отрасль и наши навыки по обращению с лесными ресурсами. Этот проект за собой тянет тему биополимеров, таких как «БиоБирск» (глубокая переработка пшеницы – «ЧП»), который уже вышел на площадку.

Отвечая на вопрос о крупных торговых сетях, г-н Марьин сообщил, что ни у кого из ритейлеров в этом году не возникло желания покинуть республику, и даже наоборот, некоторые, как, например, «ОК» будут увеличивать количество торговых центров. Также глава минэкономики предрек появление в Уфе крупного гипермаркета с иностранным капиталом. В частности, Башкирию уже посетили представители французской торговой сети спортивной одежды и инвентаря Decathlon. В России сеть владеет гипермаркетами в Москве, Питере, Казане, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Ростове, Воронеже и теперь подыскивает участок в столице Башкирии. По словам г-на Марьина, правительство обсуждает с Decathlon разные варианты размещения молла, так как площадка запрашиваемая французами, уже занята другим инвестором, поэтому ей подыскивает альтернативу.

По прогнозам минэкономразвития, инвестиции в Башкирию по итогам 2012 года могут превысить 253 миллиарда рублей. За такие показатели, г-н Марьин поставил своему ведомству «четверку».

Чиновник объяснил, что иностранцы пока «вяло» инвестируют в республику, потому что с зарубежными капиталами Башкирия пока в «периоде ухаживания».

- Отдача обязательно будет, но позже, - оптимистично заявил министр.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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