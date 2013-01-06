В Уфе появится французский гипермаркет спортивной одежды

Отвечая на вопрос о крупных торговых сетях, г-н Марьин сообщил, что ни у кого из ритейлеров в этом году не возникло желания покинуть республику, и даже наоборот, некоторые, как, например, «ОК» будут увеличивать количество торговых центров. Также глава минэкономики предрек появление в Уфе крупного гипермаркета с иностранным капиталом. В частности, Башкирию уже посетили представители французской торговой сети спортивной одежды и инвентаря Decathlon. В России сеть владеет гипермаркетами в Москве, Питере, Казане, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Ростове, Воронеже и теперь подыскивает участок в столице Башкирии. По словам г-на Марьина, правительство обсуждает с Decathlon разные варианты размещения молла, так как площадка запрашиваемая французами, уже занята другим инвестором, поэтому ей подыскивает альтернативу.