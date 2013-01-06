Предприниматель сделал себе новогодний подарок, ограбив банкомат

Дерзкая кража случилась 2 января в селе Буздяк Буздякского района Башкирии. Здесь 24-летний предприниматель и 35-летний местный житель ограбили банкомат, располагавшийся в торговом центре. Добычей злоумышленников стали 1 млн 800 тысяч рублей. Коммерсант, который арендовал в местном универмаге торговую точку, влез в кредиты и посчитал необходимым разжиться деньгами. Он заранее разузнал, как работает банкомат, сумел изготовить дубликаты ключей и во второй день нового года, зная, что в местный молл закрыт на каникулы, среди белого дня болгаркой распилил металлический корпус деньгоприемника. Ночью молодой человек вместе с подельником вернулся в торговый центр и вскрыл банкомат ломом. Мужчины были уверены, что поймать их невозможно, однако полицейские сумели разоблачить грабителей в течение нескольких дней.