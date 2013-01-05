Рене Фазель: «Никто не верил, что национальные сборные приедут в Уфу на Новый год»

4 января в уфимском Конгресс-холле глава РБ Рустэм Хамитов провел торжественный прием руководителей национальных федераций хоккея стран-участников чемпионата мира, проходящего в столице Башкирии. На церемонии также присутствовали представители и тренеры 10 сильнейших молодежных сборных мира из России, Канады, Словакии, США, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Латвии. Кроме того, участников турнира приветствовали президент международной федерации хоккея Рене Фазель и глава федерации хоккея России Владислав Третьяк.