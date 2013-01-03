1 января в Уфе грабители позарились на две бутылки водки и сотовый телефон

В первый день нового, 2013 года башкирские полицейские раскрыли сразу два грабежа. 1 января явно еще не протрезвевший 23-летний житель Иглинского района забрел в магазин «Пятерочка», что располагается в Октябрьском районе Уфы и выхватил у продавца две бутылки водки. Женщина нажала на тревожную кнопку и похмельного преступника задержали сотрудники вневедомственной охраны неподалеку от торговой точки – похищенную водку он даже не успел распечатать. Другой грабеж среди белого дня случился на остановке «ГДК» в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии – 26-летний молодой человек накинулся с кулаками на 56-летнего пенсионера и отнял сотовый телефон. Сотрудниками полиции подозреваемый в задержан по горячим следам, им оказался неработающий, ранее судимый гражданин. Он сознался в содеянном, при нем обнаружен и похищенный телефон.