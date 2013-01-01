19-летний студент, забавы ради, пообещал расстрелять уфимцев в Новый год

Дикое преступление, планировавшееся в Новый год, сумели предотвратить башкирские чекисты. 27 декабря на одном из интернет сайтов появилось сообщение о совершении в Уфе в ночь с 31 декабря на 1 января террористического акта, подобного тому, который совершил норвежский националист Андерс Брейвик, убивший 77 и ранивший 151 человек. Неизвестный аноним намеревался повторить «подвиг» норвержца в столице Башкирии, явившись с огнестрельным оружием в места народных гуляний. Сотрудники УФСБ по РБ в рекордные сроки, запросив данные у владельцев интернет-портала, установили автора анонимного послания – им оказался студент 4 курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники 19-летний Владимир Кильмаев.