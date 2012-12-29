В Стерлитамаке появился ледовый дворец

Сметная стоимость превысила 700 миллионов рублей.
Рустэм Хамитов заявил, что стройка шла в хорошем темпе и поблагодарил строителей и руководство спортивного комплекса.
- Я думаю, что для Стерлитамака одного такого сооружения мало, - сказал руководитель республики. - Здесь можно построить еще один комплекс. Думаем, что будут инвестиции, будет приток ресурсов, в том числе и людей, город будет расширяться. Мы делаем все, чтобы Стерлитамак со временем стал весомым и крупным промышленным городом, каковым он и сейчас является, но еще более крупным. Мы все вместе будет работать, чтобы эти планы свершились.
После торжественного открытия г-н Хамитов пообщался с четырехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Ванкувере Иреком Зариповым, который тренируется здесь в числе многих спортсменов. Он рассказал президенту региона, как готовится к паралимпиаде в Сочи в 2014 году.
Евгений КОСТИЦЫН.