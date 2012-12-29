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В Стерлитамаке появился ледовый дворец

29 декабря 2012, 21:47
В минувшую пятницу в Стерлитамаке открылся ледовый дворец «Стерлитамак-Арена». На торжественную церемонию, несмотря на сильнейший снегопад и метель, приехал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Строительство дворца спорта в Стерлитамаке началось еще в 2007 году, но вскоре было приостановлено. В 2011-м президент РБ распорядился возобновить стройку. Теперь жителей второго по величине города Башкортостана будет радовать новое двухэтажное здание с ледовой ареной, вмещающее 2500 зрителей, а так же спортплощадка, тренажерный центр и несколько залов для занятий единоборствами.

Сметная стоимость превысила 700 миллионов рублей.

Рустэм Хамитов заявил, что стройка шла в хорошем темпе и поблагодарил строителей и руководство спортивного комплекса.

- Я думаю, что для Стерлитамака одного такого сооружения мало, - сказал руководитель республики. - Здесь можно построить еще один комплекс. Думаем, что будут инвестиции, будет приток ресурсов, в том числе и людей, город будет расширяться. Мы делаем все, чтобы Стерлитамак со временем стал весомым и крупным промышленным городом, каковым он и сейчас является, но еще более крупным. Мы все вместе будет работать, чтобы эти планы свершились.

После торжественного открытия г-н Хамитов пообщался с четырехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Ванкувере Иреком Зариповым, который тренируется здесь в числе многих спортсменов. Он рассказал президенту региона, как готовится к паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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