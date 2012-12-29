В Стерлитамаке появился ледовый дворец

- Я думаю, что для Стерлитамака одного такого сооружения мало, - сказал руководитель республики. - Здесь можно построить еще один комплекс. Думаем, что будут инвестиции, будет приток ресурсов, в том числе и людей, город будет расширяться. Мы делаем все, чтобы Стерлитамак со временем стал весомым и крупным промышленным городом, каковым он и сейчас является, но еще более крупным. Мы все вместе будет работать, чтобы эти планы свершились.