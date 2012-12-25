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Строительство дворца правосудия в Уфе обойдется в 2 миллиарда рублей

25 декабря 2012, 23:57
Председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко накануне 90-летия судебной системы республики назвал примерную смету строительства здания на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина в Уфе. По словам г-на Тарасенко, возведение судебного комплекса обойдется федеральной казне в 2 миллиарда рублей. Работы должны начаться в январе, однако все зависит от поступления денег. Напомним, что к существующему шестиэтажному корпусу уголовной коллегии, по проекту студии архитектора Дмитрия Винкельмана пристроят 12 этажную высотку, в которой «поселят» все инстанции башкирского ВС.

Строительство должно завершиться в 2018 году. В новую судебную резиденцию переберутся коллегия по гражданским делам с улицы Матросова, 1 и ее апелляционная инстанция с Цюрупы, 5. Всего площадь дворца правосудия составит 28 тысяч квадратных метров. В нем будет 25 залов судебных заседаний для уголовных дел, и 18 для гражданских. В судебном комплексе будут работать 180 судей, а последний этаж займет судейская квалификационная коллегия и приемная председателя суда.

Как утверждает Михаил Тарасенко, сегодня все инстанции ВС занимают всего 11 тысяч квадратных метров.

Г-н Тарасенко объяснил необходимость строительства нового здания увеличившимся судейским корпусом.

С 1 января вводится апелляционная инстанция по уголовным делам, и количество составов судей увеличится с 8 до 23. Соответственно, понадобится еще 15 залов судебных заседаний.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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