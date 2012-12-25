Строительство дворца правосудия в Уфе обойдется в 2 миллиарда рублей

Строительство должно завершиться в 2018 году. В новую судебную резиденцию переберутся коллегия по гражданским делам с улицы Матросова, 1 и ее апелляционная инстанция с Цюрупы, 5. Всего площадь дворца правосудия составит 28 тысяч квадратных метров. В нем будет 25 залов судебных заседаний для уголовных дел, и 18 для гражданских. В судебном комплексе будут работать 180 судей, а последний этаж займет судейская квалификационная коллегия и приемная председателя суда.
Как утверждает Михаил Тарасенко, сегодня все инстанции ВС занимают всего 11 тысяч квадратных метров.
Г-н Тарасенко объяснил необходимость строительства нового здания увеличившимся судейским корпусом.
С 1 января вводится апелляционная инстанция по уголовным делам, и количество составов судей увеличится с 8 до 23. Соответственно, понадобится еще 15 залов судебных заседаний.
Дмитрий КОЛПАКОВ.