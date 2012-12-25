Хладнокровные массажисты восстанавливают уфимцев после инсульта

Уже на протяжении полугода в башкирской столице работает салон красоты «Ромео и Джульетта», предлагающий довольно необычные услуги. Наряду со стандартным спектром радостей жизни, здесь можно устроить себе сеанс улиткотерапии и провести час наедине со змеями. Неудивительно, что чем ближе к Новому году, тем больше желающих испробовать эксклюзивный и при этом лечебный вид массажа, тем более что Уфа стала третьим городом после Питера и Москвы, где проводятся подобные сеансы.