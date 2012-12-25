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Хладнокровные массажисты восстанавливают уфимцев после инсульта

26 декабря 2012, 00:16
Уже на протяжении полугода в башкирской столице работает салон красоты «Ромео и Джульетта», предлагающий довольно необычные услуги. Наряду со стандартным спектром радостей жизни, здесь можно устроить себе сеанс улиткотерапии и провести час наедине со змеями. Неудивительно, что чем ближе к Новому году, тем больше желающих испробовать эксклюзивный и при этом лечебный вид массажа, тем более что Уфа стала третьим городом после Питера и Москвы, где проводятся подобные сеансы.

Мой ласковый и нежный змей

Идея привезти в город змей — питонов и полозов — заложила концепцию всего салона.

- Такой экзотики в городе больше нет, - рассказывает администратор и массажист заведения Полина Малофеева. - А ведь в восточных странах этим видом массажа вряд ли можно кого-то удивить: там это уже давно привычное дело.

Но администрация уфимского салона сразу же столкнулась с целым рядом проблем, ведь привезти в страну африканскую змею оказалось очень непросто.

- Мы долго искали людей, готовых нам помочь, - рассказывает Полина. - Сначала нам удалось купить питона уже взрослого. Но он не смог пройти акклиматизацию и погиб, отказавшись от пищи.

Такая проблема встречается довольно часто среди взрослых змей, поэтому во второй раз было решено брать только малышей.

- Теперь у нас живут и работают шесть неядовитых змей: четыре полоза и два королевских питона, - пуская по рукам одного из них, рассказывает Полина. - Все они приехали к нам в детском возрасте, поэтому привыкли к здешним условиям и прижились.

Все сотрудники заведения почти сразу привыкли к новым «коллегам» и ничуть не боялись общения с ними. А Полина, которая чаще остальных контактирует во время работы со змеями, ласково называет их «кошечками».

- Мне они вправду кажутся очень нежными, любящими общение с людьми, - улыбается она. - И забывать о них никогда не стоит: они точно так же, как привычные домашние питомцы, любят ласку и внимание.

Приехав в Уфу еще малышами, 30-сантиметровые питончики превратились в 60-сантиметровых змей, которые могут вырасти до двух с лишним метров.

- Но это вовсе не должно пугать, - смеется она. - Змеи ведь независимо от размера ползут очень аккуратно, даже не приминая листву под собой. А сейчас тем более: клиенты еще охотнее идут с ними на контакт, ведь размеры пока не могут испугать непривыкшего человека.

Впрочем, на сеансы змеиного массажа приходят чаще всего люди, заранее морально себя подготовившие: многие специально идут на массаж, чтобы избавиться от страха перед ползучими пресмыкающимися.

- Хотя был один парень, который покупал сеанс в подарок девушке, - рассказывает Полина. - Я ему долго рассказывала, как проходит процедура, объясняя, что опасности нет никакой. Но он, зная о паническом страхе возлюбленной, на ужас и рассчитывал. И просчитался: уже через пять минут после общения с питоном девушка просто получала удовольствие.

Один час змеиного массажа стоит 1200 рублей, при этом перед новогодними праздниками действует скидка на уникальную услугу. Во время массажа змей пускают по спине, шее и голове клиента, а более смелые подставляют экзотическому массажисту грудь.

- Полозы более юркие, - рассказывает администратор. - И если мы высаживаем их вместе с питонами, полозы их как бы включают в работу, заставляя вибрировать. Очень часто змеи пригреваются на тех местах, которые болят у клиента. Например, к нам регулярно приходят избавляться от мигреней и болей в спине.

По словам профессионального массажиста, змеи умеют снимать копящуюся день ото дня негативную энергию, при этом не задерживая ее на себе.

- И вообще, наши необычные сотрудники хорошо чувствуют посетителей, - добавила она. - Кого-то они сначала долго изучают, на ком-то сразу начинают активно вибрировать, создавая тот самый эффект массажа.

Ползком по телу

Для людей противопоказаний к таким процедурам нет, но они есть для самих массажистов. Змеи крайне чувствительны к человеческому поту, на них он действует подобно яду, вызывая ожог.

- Однажды к нам пришел не очень чистоплотный посетитель, - вспомнила Полина. - Но все процедурные кабинеты были заняты, и в душ отправить мы его не смогли. Едва я высадила ему на спину змей, они начали буквально кричать, как слепые котята. Я тут же сняла бедняжек.

С тех пор сотрудники салона предпочитают не рисковать здоровьем своих подопечных и к неряшливым клиентам их не допускают. Несмотря на то, что после каждого сеанса массажа змей обрабатывают, посетителей с серьезными кожными заболеваниями было решено так же не обслуживать, хотя такие ни разу и не обращались.

- Просто это очень нежные животные, ставшие нам настоящими друзьями, - пояснила Полина. - Мы очень много усилий потратили, чтобы их привезти в Уфу, получить лицензии и все ветеринарные документы.

Но змеи не только помогают расслабиться уфимским клеркам после сложной трудовой недели, многим они помогают лечить серьезные заболевания.

- Мы ведь не только релаксирующий массаж с ними проводим, - добавила она. - Но и помогаем в лечении детей, больных ДЦП. К нам сейчас ходит несколько ребят. Змеиный массаж помогает им снять спастику, да и вообще общение с нашими подопечными доставляет деткам большое удовольствие.

Первые результаты уже были достигнуты, но в другом случае. Как только открылся салон, туда обратились родственники женщины, перенесшей инсульт. После удара несчастную полностью парализовало.

- На протяжении полугода мы ходили к ней домой, и по нескольку часов змеи ее лечили, - рассказывает Полина. - У нее было такое большое желание их погладить, дотронуться, что она стала идти на поправку очень быстро: уже сейчас она полностью передвигается самостоятельно, парализованной осталась только одна рука.

В других странах мира змеиный массаж начал развиваться в свое время именно с целью лечения. А для Уфы, где больные дети не имеют возможность посещать бассейн с дельфинами, альтернативой иппотерапии стали сеансы змеиного массажа.

- Но нужно помнить, что и питоны, и полозы вырастают очень крупными, - добавила Полина. - И занятия обязательно должны проходить в присутствии имевших опыт общения со змеями взрослых. Вскоре наши массажисты станут большими хищниками, и тогда я буду еще пристальнее следить за их работой, направляя движения на желаемую зону.

Заводить же дома подобных питомцев Полина не советует, особенно если есть маленькие дети.

- Впрочем, если приобретать законным способом таких животных, сделать это смогут лишь единицы, - говорит она. - Просто у нас многие клиенты, придя на массаж, загорались идеей завести у себя змею. Но ни один этого так и не сделал: доставить животное из африканских стран и оформить потом все документы — дело весьма хлопотное.

У сотрудников возникли проблемы даже на стадии питания своих подопечных.

- В зоомагазинах, узнав о том, для чего мы покупаем мышей, нам даже их продавать часто отказывались, - говорит она. - Для меня это было странно, ведь по всему миру это нормальная практика, а других способов прокормить змей просто не существует.

Сейчас салон в ожидании скорого змеиного пополнения. В ближайшее время пополнить штат массажистов должны еще три питона, на этот раз мраморных, у них более мягкий нрав и нежная кожа.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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