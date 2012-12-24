Национальные молодежные сборные передвигаются на автобусах европейского класса

В ближайшем будущем новенькие автобусы «Башавтотранса» станут обслуживать и Международные зимние детские игры. Так что республика на международных чемпионатах в сфере автоперевозок будет на высоте.
Все пассажирские машины европейского класса приобретены правительством республики совместно с ГУП «Башавтотранс». В государственном предприятии надеются, что современный автопарк станет не только украшением региона и принесет новый уровень комфорта пассажирам, но и «привезет» доходы госперевозчику.
Новые автобусы с аэродинамическим кузовом впечатляют прочностью, технической надежностью и, самое главное, безопасностью. Они оснащены электронной тормозной системой EBS, запускающей независимое торможение колес для предотвращения заноса и дисковыми тормозами, дающих гарантию безопасности на скользкой дороге. Также автобусы оборудованы современной программой стабилизации ESC, которая помогает водителям сохранять контроль автобусом во время сложных маневров, и предотвращает крен машины на крутых поворотах. Плюс независимая передняя подвеска с электронным управлением, задний мост ECAS, стабилизатор на задней оси дают отличную маневренность для большого автобуса. Шасси новых автобусов, как у роскошных лимузинов с современной передней осью и регулируемой пневматической подвеской.
Кроме того, в пассажирских машинах предусмотрены все детали для удобства пассажиров – эргономичный дизайн кресел, просторные багажные отсеки, ровный пол, шумоизоляция от гула двигателя и звуков дороги, первоклассные системы климат-контроля, обеспечивающих комфортную температуру и чистый, свежий воздух.
- Все новые автобусы оснащены экологически чистым двигателем «Евро-5», - рассказывает директор автотранспортного пассажирского предприятия № 3 Александр Черноусов. - Транспорта со столь высоким уровнем экологической безопасности в республике не так много, а уж тем более таких автобусов нет на пассажирских линиях.
Оказывается, автобусы с двигателями «Евро-5» не только производят меньшее число выбросов, но и сжигают гораздо меньше топлива, что для госпредприятия, взявшего курс на оптимизацию расходов крайне важно.
В автопредприятии уверены, что покупка автобусов окупится сторицей, и они прослужат пассажирам немало лет – практически все металлические компоненты изготовлены из нержавеющей стали, так что автобус может оставаться невосприимчивым к коррозии на протяжении многих десятилетий. Также новые автобусы позволят автопредприятиям сэкономить на ремонте и обслуживании техники.
- Пассажиры предъявляют высокие требования к общественному транспорту, ожидая качества, быстроты и доступности передвижения, - говорит генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Алексей Клуг. – И мы обязаны соответствовать ожиданиям пассажиров, поскольку именно от них зависит доходность предприятия.
В ближайшее время госавтоперевозчик планирует закупить городские автобусы с газовым оборудованием, которые также не загрязняют атмосферу и имеют минимальное количество вредных выхлопов. Кроме того, природный газ намного дешевле горючего и в отличие от дизельного топлива не растет в цене ежегодно. Использование природного газа самым благоприятным образом может сказаться на экономических показателях автотранспортных предприятий.
Напомним, в «Башвтотрансе» полагают, что дальнейшее применение современных технологий, снижение затрат и повышения качества перевозок позволит госпредприятию выйти на безубыточную работу.
Фото Артура НИГАМЕТЗЯНОВА.