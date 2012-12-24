Национальные молодежные сборные передвигаются на автобусах европейского класса

Новые автобусы с аэродинамическим кузовом впечатляют прочностью, технической надежностью и, самое главное, безопасностью. Они оснащены электронной тормозной системой EBS, запускающей независимое торможение колес для предотвращения заноса и дисковыми тормозами, дающих гарантию безопасности на скользкой дороге. Также автобусы оборудованы современной программой стабилизации ESC, которая помогает водителям сохранять контроль автобусом во время сложных маневров, и предотвращает крен машины на крутых поворотах. Плюс независимая передняя подвеска с электронным управлением, задний мост ECAS, стабилизатор на задней оси дают отличную маневренность для большого автобуса. Шасси новых автобусов, как у роскошных лимузинов с современной передней осью и регулируемой пневматической подвеской.