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В Башкирии из 26 налоговых инспекций останутся 14

23 декабря 2012, 23:26
Фискальное ведомство Башкирии сообщило о получившем в последнее время распространении «налогового туризма», когда фирмы, задолжавшие налоги, спешат избавиться от претензий местных налоговиков и перерегистрируются в другом регионе. А когда впоследствии органы ФНС пытаются проверить новичка по новой прописке, снимаются с учета и отправляются дальше. По словам главы управления ФНС РФ по РБ Марата Вахитова, больше всего в Башкирию «бегут» из Нижегородской, Самарской и Челябинской областей. Только за первую половину года к нам прибыли около 1,2 тысячи налогоплательщиков и около сотни сменило прописку.

- Цель одна – уклонение от уплаты налогов, - уверен главный налоговик. - Частая смена налоговых органов затрудняет поиск неплательщиков.

Расцвет «налогового туризма» пришелся на непростой период жизни фискального ведомства, которое сокращается на двадцать процентов в рамках государственной кампании по уменьшению чиновничьего аппарата. Так, в Башкирии из 26 налоговых органов останутся всего 14, закроется инспекция в Кумертау.

- Кумертау находится на большом удалении от центра деловой активности - более ста километров, - сказал г-н Вахитов. - Мы для себя определили основные центры - на юге это треугольник Ишимбай, Салават, Стерлитамак. На западе – Октябрьский – Туймазы, на северо-западе – Нефтекамск, в Зауралье Сибай и Белорецк. Выбирая из двух зол наименьшую, мы посчитали, что должны в первую очередь сохранить кадры там, где находятся основные налогоплательщики. В Кумертау мы оставляем до тридцати процентов приоритетных сотрудников, ведь мы заинтересованы в бесперебойности пополнения бюджета.

По словам главы ведомства, сокращения коснутся и аппарата управления – в следующем году «снимут» 11 процентов служащих. Причем придется выбирать между самыми «продуктивными» сотрудниками.

- Стараемся отобрать наиболее эффективных, но это и морально тяжелый процесс, - говорит он. - Несмотря на сокращения нужно сохранить механизмы пополнения бюджета региона, ведь до 70 процентов его доходов – налоги. При этом у нас порядка трех тысяч госслужащих, а население, которое мы обслуживаем – более четырех миллионов человек.

Интересно, что сама структура налоговой службы начала разделяться по функциям. Например, этой осенью, на базе бывшей 39-й налоговой инспекции в Уфе на улице Красина, 52 открылся «Единый регистрационный центр». Теперь все операции по регистрации новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Башкирии проводят здесь. Однако Марат Вахитов поспешил заверить, что нет необходимости ехать в Уфу со всех концов республики, чтобы подать документы.

- В тех же офисах в районах принимают заявления на регистрацию, - сказал он. - Несмотря на изменения структуры, часть сотрудников в районах инспекциях останется, документы в тот же день попадают из городов и районов в регистрационный центр. Единственное, что за получением самого свидетельства о регистрации придется приехать на улицу Красина в Уфе. Но есть альтернатива – в своем заявлении на регистрации, можно указать, что желаете, чтобы свидетельство прислали по почте, и вам его отправят заказным письмом. Мы жестко выдерживаем сроки.

Кроме того, чиновник обмолвился о другом проекте налоговой службы.

- Хотим создать «фабрику камеральных проверок», – заявил он. - Сегодня «камеральщик» и получает декларации, и проводит сверку, и истребует объяснения, запрашивает данные банков, применяет административный кодекс – все на одном человеке. Мы хотим добиться, чтобы все функции были разделены – прием один специалист, анализ другой - в общем, наладить работу в режиме конвейера.

Также г-н Вахитов прокомментировал предложение властей республики вывести из тени частных репетиторов.

- Если репетиторство носит регулярный характер, то у этого преподавателя возникает обязанность встать на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, и если по сообщениям, например, соседей, будет известно о проведении занятий, есть повод для уголовного преследования и выплаты штрафа.

В связи с этим в ФНС напомнили, что с 1 января начинает действовать закон о патентной системе налогообложения, упрощающий работу мелким коммерсантам.

- Патентная система существенно отличается от других систем, - рассказал руководитель ведомства. - Заплатив за патент, предприниматель избавляется от необходимости ходить в налоговые органы, чтобы сверятся с задолженностями и сдавать отчеты. Патент можно взять, например, на месяц, чтобы не тратиться на весь календарный год.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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