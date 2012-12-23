В Башкирии из 26 налоговых инспекций останутся 14

- В тех же офисах в районах принимают заявления на регистрацию, - сказал он. - Несмотря на изменения структуры, часть сотрудников в районах инспекциях останется, документы в тот же день попадают из городов и районов в регистрационный центр. Единственное, что за получением самого свидетельства о регистрации придется приехать на улицу Красина в Уфе. Но есть альтернатива – в своем заявлении на регистрации, можно указать, что желаете, чтобы свидетельство прислали по почте, и вам его отправят заказным письмом. Мы жестко выдерживаем сроки.