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На улице Мустая Карима появится памятник литератору и мемориальный сквер

23 декабря 2012, 23:29
В Уфе на площади перед Дворцом профсоюзов началась установка памятника Мустаю Кариму и строительство одноименного сквера с фонтанами. Территорию, почти 16 тысяч квадратных метров, перед профсоюзным комплексом уже окружили временным забором, работы завершатся будущей осенью к 94-летию писателя. Шестиметровый памятник Мустаю Кариму скульптора Андрея Ковальчука будет главным элементом мемориального сквера. В пояснительной записке к проекту монумент описывается как «бронзовая фигура спокойно идущего и смотрящего вперед Мустая Карима», где «снятый пиджак и расстегнутый ворот рубашки усиливают образно-поэтическую ноту».

- Скульптура поэта расположена на переднем плане. За ним - объемно-пространственная композиция взлетающих страниц его рукописей, произведений. Возникает ассоциация с крылом птицы. Здесь в горельефных сюжетах и рукописных текстах на башкирском и русском языках происходит раскрытие основных тем и образов творчества выдающегося поэта. Мы можем увидеть героев таких произведений, как «Не бросай огонь, Прометей!», «Салават», «Долгое, долгое детство» и многих других. Рукописные тексты, написанные самим поэтом, увеличены и переведены в бронзу, - сообщается в документации к памятнику.

Ранее архитектурное бюро «АС-Проект» разработало концепцию площадки вокруг памятника в виде двух фонтанов, цветников на площади за памятником, двух водоемов с цветниками, пешеходных дорожек.

Авторами идеи стали архитекторы Салават Илембетов и Татьяна Повещенко.

- Композиция располагается в бассейне с текущей водой по слегка наклонной поверхности. Благодаря такому решению, место, где установлен памятник, станет особенно привлекательным для отдыха в летнее время, - пишут авторы в пояснительной записке.

Памятник устанавливается на гранитное основание размером 4х14 метров с текущей водой, символизирующее непрерывное течение жизни. Боковые стенки основания предусмотрены так, чтобы у людей, пришедших к памятнику, была возможность присесть у воды и отдохнуть.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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