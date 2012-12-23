На улице Мустая Карима появится памятник литератору и мемориальный сквер

- Скульптура поэта расположена на переднем плане. За ним - объемно-пространственная композиция взлетающих страниц его рукописей, произведений. Возникает ассоциация с крылом птицы. Здесь в горельефных сюжетах и рукописных текстах на башкирском и русском языках происходит раскрытие основных тем и образов творчества выдающегося поэта. Мы можем увидеть героев таких произведений, как «Не бросай огонь, Прометей!», «Салават», «Долгое, долгое детство» и многих других. Рукописные тексты, написанные самим поэтом, увеличены и переведены в бронзу, - сообщается в документации к памятнику.
Ранее архитектурное бюро «АС-Проект» разработало концепцию площадки вокруг памятника в виде двух фонтанов, цветников на площади за памятником, двух водоемов с цветниками, пешеходных дорожек.
Авторами идеи стали архитекторы Салават Илембетов и Татьяна Повещенко.
- Композиция располагается в бассейне с текущей водой по слегка наклонной поверхности. Благодаря такому решению, место, где установлен памятник, станет особенно привлекательным для отдыха в летнее время, - пишут авторы в пояснительной записке.
Памятник устанавливается на гранитное основание размером 4х14 метров с текущей водой, символизирующее непрерывное течение жизни. Боковые стенки основания предусмотрены так, чтобы у людей, пришедших к памятнику, была возможность присесть у воды и отдохнуть.
Дмитрий КОЛПАКОВ.