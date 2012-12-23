Государственный автоперевозчик в морозы не отменил ни одного рейса

- Автобусы госпредприятия стоят в отапливаемых гаражах, - удивляется вопросу, почему холода оказались нипочем для автобусов государственного автоперевозчика заместитель гендиректора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин. – У наших водителей нет проблем с заводом двигателя, да и работают в госпредприятии профессионалы, которые знают особенности передвижения пассажирских машин в сильные морозы.
Сергей Паскин утверждает, что в салонах автобусах госперевозчика, несмотря на жестокий минус за окном, всегда поддерживается тепло.
- Прежде чем автобус выходит на линию, он подвергается техническому осмотру, а в холодное время года в первую очередь проверяется система отопления, - рассказывает г-н Паскин. – С неисправными печками автобус на линию не выйдет.
Однако, по словам г-на Паскина, установить в городских автобусах температуру, которая позволила бы пассажирам чувствовать себя как дома, невозможно.
- Несмотря на мощный обогрев салона, пассажирский автобус в городе останавливается практически через каждые
Между тем, по нашим данным, в Уфе «замерзли» не менее 30% микроавтобусов и это сразу сказалось на загруженности центральных городских улиц – передвигаться стало проще, а всех пассажиров с успехом вывез государственный автоперевозчик – автобусы «Башавтотранса» подходили к остановкам с интервалом в одну-две минуты.
- Автобусные остановки рассчитаны на одновременную остановку на них от двух до трех маршрутных транспортных средств, - сообщили в ГАИ. – Большое количество разных автобусов, двигающихся в одном направлении, и создают пробки близ остановок. А в морозы число пассажирских транспортных средств на улицах городах действительно сократилось.