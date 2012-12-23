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Государственный автоперевозчик в морозы не отменил ни одного рейса

23 декабря 2012, 23:31
Ни одного рейса не сорвал государственный автоперевозчик ГУП «Башавтотранс» из-за сильных морозов, длившихся почти две недели в Башкирии. На линии в полном составе выходили не только городские автобусы, но и пассажирские машины, осуществляющие пригородные и междугородные маршруты. Всего автопредприятие ежедневно выпускало на региональные дороги свыше двух тысяч автобусов, совершая более 12000 рейсов в будние дни. Между тем морозы сказались на работе частных перевозчиков, которых на городских маршрутах стало в разы меньше.

- Автобусы госпредприятия стоят в отапливаемых гаражах, - удивляется вопросу, почему холода оказались нипочем для автобусов государственного автоперевозчика заместитель гендиректора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин. – У наших водителей нет проблем с заводом двигателя, да и работают в госпредприятии профессионалы, которые знают особенности передвижения пассажирских машин в сильные морозы.

Сергей Паскин утверждает, что в салонах автобусах госперевозчика, несмотря на жестокий минус за окном, всегда поддерживается тепло.

- Прежде чем автобус выходит на линию, он подвергается техническому осмотру, а в холодное время года в первую очередь проверяется система отопления, - рассказывает г-н Паскин. – С неисправными печками автобус на линию не выйдет.

Однако, по словам г-на Паскина, установить в городских автобусах температуру, которая позволила бы пассажирам чувствовать себя как дома, невозможно.

- Несмотря на мощный обогрев салона, пассажирский автобус в городе останавливается практически через каждые 500 метров на остановках и открывает сразу несколько дверей для посадки и высадки, запуская холодный воздух, - рассказывает он. – Сохранить комнатную температуру в таких условиях нереально. Для того, чтобы не выпускать тепло, водители стараются не открывать заднюю дверь, но это вызывает нарекания пассажиров, не желающих пробираться на выход через салон. Это реалии, с которым нам приходиться считаться. Но зато в междугородных автобусах, отправляющихся на большие расстояния, очень тепло и комфортно.

Между тем, по нашим данным, в Уфе «замерзли» не менее 30% микроавтобусов и это сразу сказалось на загруженности центральных городских улиц – передвигаться стало проще, а всех пассажиров с успехом вывез государственный автоперевозчик – автобусы «Башавтотранса» подходили к остановкам с интервалом в одну-две минуты.

- Автобусные остановки рассчитаны на одновременную остановку на них от двух до трех маршрутных транспортных средств, - сообщили в ГАИ. – Большое количество разных автобусов, двигающихся в одном направлении, и создают пробки близ остановок. А в морозы число пассажирских транспортных средств на улицах городах действительно сократилось.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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