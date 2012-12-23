Государственный автоперевозчик в морозы не отменил ни одного рейса

- Несмотря на мощный обогрев салона, пассажирский автобус в городе останавливается практически через каждые 500 метров на остановках и открывает сразу несколько дверей для посадки и высадки, запуская холодный воздух, - рассказывает он. – Сохранить комнатную температуру в таких условиях нереально. Для того, чтобы не выпускать тепло, водители стараются не открывать заднюю дверь, но это вызывает нарекания пассажиров, не желающих пробираться на выход через салон. Это реалии, с которым нам приходиться считаться. Но зато в междугородных автобусах, отправляющихся на большие расстояния, очень тепло и комфортно.