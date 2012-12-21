Уфимские депутаты полагают, что в 2013-м столицу Башкирии ждет экономический рост

По данным вице-мэра Уфы Альбины Юсуповой, в случае оптимистического прогноза, в 2013-2015 годах рост объемов отгруженной продукции составит 4 процента, а ежегодный прирост товарооборота - 4-6 процентов.
Если сегодняшняя ситуация в экономике не изменится – то рост объемов отгруженной продукции не превысит одного процента, а прирост товарооборота – 2-4%.
- Объем инвестиций в 2013 и последующие годы в базовом варианте прогнозируется с ежегодным приростом более 6 миллиардов рублей, выдерживая 100-процентный уровень темпов роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, - сообщила г-жа Юсупова. - Около трети общего объема инвестиций, а это 27,6 процентов, в 2013 году планируется направить на жилищное и социально-культурное строительство.
При благоприятном развитии экономики в 2013 году в Уфе увеличится ввод жилья до 815 тысяч квадратных метров, а в 2015 году - до 925 тысяч квадратных метров.
Как уверяют в уфимской мэрии, будут расти и объемы строительства индивидуального жилья.
- Микрорайонами потенциальной застройки остаются «Дема-8», «Дема-9», «Затон Северо-восточный», «Юрюзань», «Глумилино», поселок Нагаево, - сообщила Альбина Юсупова. - В рамках городской программы ипотечного кредитования будет продолжено строительство и реализация социального жилья.