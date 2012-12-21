Уфимские депутаты полагают, что в 2013-м столицу Башкирии ждет экономический рост

На последнем заседании горсовета в 2012 году уфимские депутаты рассмотрели прогнозы основных социально-экономических показателей развития столицы Башкирии. Городским парламентариям представили два варианта экономического развития Уфы в 2013-2015 годах – «консервативный», в случае если экономическая ситуация не изменится и «умеренно-оптимистический» в условиях благоприятного экономического роста. В обоих планах сценарного развития предусмотрено строительство и реконструкция объектов к международным саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году. Депутаты горсовета Уфы приняли за основу «умеренно-оптимистический» вариант городского развития, полагая, что в ближайшем будущем повысится инвестиционная и инновационная деятельность предприятий, откроются возможности для экономического роста во всех сферах, а также малом и среднем бизнесе.