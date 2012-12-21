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Уфимские депутаты полагают, что в 2013-м столицу Башкирии ждет экономический рост

21 декабря 2012, 12:29
На последнем заседании горсовета в 2012 году уфимские депутаты рассмотрели прогнозы основных социально-экономических показателей развития столицы Башкирии. Городским парламентариям представили два варианта экономического развития Уфы в 2013-2015 годах – «консервативный», в случае если экономическая ситуация не изменится и «умеренно-оптимистический» в условиях благоприятного экономического роста. В обоих планах сценарного развития предусмотрено строительство и реконструкция объектов к международным саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году. Депутаты горсовета Уфы приняли за основу «умеренно-оптимистический» вариант городского развития, полагая, что в ближайшем будущем повысится инвестиционная и инновационная деятельность предприятий, откроются возможности для экономического роста во всех сферах, а также малом и среднем бизнесе.

По данным вице-мэра Уфы Альбины Юсуповой, в случае оптимистического прогноза, в 2013-2015 годах рост объемов отгруженной продукции составит 4 процента, а ежегодный прирост товарооборота - 4-6 процентов.

Если сегодняшняя ситуация в экономике не изменится – то рост объемов отгруженной продукции не превысит одного процента, а прирост товарооборота – 2-4%.

- Объем инвестиций в 2013 и последующие годы в базовом варианте прогнозируется с ежегодным приростом более 6 миллиардов рублей, выдерживая 100-процентный уровень темпов роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, - сообщила г-жа Юсупова. - Около трети общего объема инвестиций, а это 27,6 процентов, в 2013 году планируется направить на жилищное и социально-культурное строительство.

При благоприятном развитии экономики в 2013 году в Уфе увеличится ввод жилья до 815 тысяч квадратных метров, а в 2015 году - до 925 тысяч квадратных метров.

Как уверяют в уфимской мэрии, будут расти и объемы строительства индивидуального жилья.

- Микрорайонами потенциальной застройки остаются «Дема-8», «Дема-9», «Затон Северо-восточный», «Юрюзань», «Глумилино», поселок Нагаево, - сообщила Альбина Юсупова. - В рамках городской программы ипотечного кредитования будет продолжено строительство и реализация социального жилья.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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