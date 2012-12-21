Медведев и Хамитов обсудили подготовку Уфы к международным саммитам
21 декабря 2012, 20:34
В четверг, 20 декабря глава Башкирии в Москве Рустэм Хамитов встретился с руководителем российского правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщает пресс-служба администрации президента Башкортостана, Дмитрий Медведев и Рустэм Хамитов обсудили вопросы привлечения инвестиций, развития социально-экономической сферы республики.
В частности, речь шла о строительстве в Уфе Паралимпийского центра и о подготовке к проведению в 2015 году заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав государств и правительств БРИКС.