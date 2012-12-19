В Уфе появилась еще одна «говорильная» радиостанция

Передатчик радиостанции, покрывающий вещанием весь город, размещен на РТПЦ «Алтай» за уфимским госцирком, где сосредоточены основные мощности уфимских FM-станций.
«ТРК «Эфир» аффилирована с медиа-холдингом «Виртуоз» бизнесмена Рафаэля Янгирова, в активах предпринимателя уже есть несколько радиостанций, как, например, «Радио Ваня» и «Дорожное радио».
Известно, что за договор франшизы с ВГТРК боролась также еще одна уфимская компания, которая не имела свой частоты, но государственный вещатель предпочел компанию «ТРК «Эфир», с которой заключил бессрочный контракт.
Как сообщили «МКС» в «ТРК «Эфир», уфимский блок новостей «пополнятся контентом схожим с московским».
По словам представителя ВГТРК Владимира Павлова, эфир «Вестей» условно разделен на блоки: 30 процентов - информационно-аналитического контента, 10 процентов - политики, 10 процентов - культуры и 20 процентов - спортивных новостей. По словам г-на Павлова, для местных материалов отводятся последние 15 минут часа, но в определенной последовательности.
Ранее на частоте 88,2 мГц вещания не велось. Начальник отдел надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ Роскомнадзора по РБ Алексей Шулепов назвать прежних операторов частоты затруднился. По некоторым данным, это частоты, расчищенные от ведомственной связи.
Появление нового игрока на радиорынке Уфы никак не повлияет на распределение рекламных доходов, считают эксперты. Так, например, руководитель радиостанции «Бизнес-FM Уфа» Сергей Анацкий пояснил «МКС», что появления «Вестей» в Уфе радийное сообщество ожидало давно. Однако в сегменте «говорильного» радио уже сформировался постоянный состав рекламодателей, и изменений в перераспределении рекламных сборов не ожидается. Так, по мнению г-на Анацкого, «Вести» вольются в формат разговорного радио «о насущном», где уже присутствуют «Эхо Москвы» и «Маяк», но «особый шарм станции придает ее политизированность» из-за нахождения в составе активов госагитпрома.
Дмитрий КОЛПАКОВ.