В Уфе появилась еще одна «говорильная» радиостанция

Появление нового игрока на радиорынке Уфы никак не повлияет на распределение рекламных доходов, считают эксперты. Так, например, руководитель радиостанции «Бизнес-FM Уфа» Сергей Анацкий пояснил «МКС», что появления «Вестей» в Уфе радийное сообщество ожидало давно. Однако в сегменте «говорильного» радио уже сформировался постоянный состав рекламодателей, и изменений в перераспределении рекламных сборов не ожидается. Так, по мнению г-на Анацкого, «Вести» вольются в формат разговорного радио «о насущном», где уже присутствуют «Эхо Москвы» и «Маяк», но «особый шарм станции придает ее политизированность» из-за нахождения в составе активов госагитпрома.