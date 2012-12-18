Замглавы Кушнаренковского района попал под суд за желание расширить угодья патрона

Напомним, это не первый случай, когда подчиненные районных начальников «сгорают» на желании угодить патрону. Так, ответит в уголовном порядке за «прогиб» перед вышестоящим начальством заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Зилаирского района Башкирии Айдар Ахметьянов. Желая понравиться вновь назначенному районному начальнику, нуждавшемуся в надворных постройках, чиновник вынудил директора государственного предприятия «Зилаирский лес» и руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Любимова задарма отдать администрации пиломатериалы на сумму 226 тысяч рублей, из которых на подворье главы района Ильгиза Фаткуллина возвели баню и гараж.