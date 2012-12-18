Замглавы Кушнаренковского района попал под суд за желание расширить угодья патрона

52-летний Алмаз Юсупов свои владения в 537 квадратных метра в 2010 году предоставил себе сам, заняв пост мэра, а потом, вероятно, намекнул заму, что неплохо было бы увеличить площадь надела.
Как бы там ни было, вице-мэр Кушнаренковского района совершил должностное преступление, сначала введя в заблуждение местный КУМС о том, что местный житель якобы отказался от участка в 1105 «квадратов», а потом отдав устное распоряжение о подготовке документов о переводе чужой земли в собственность мэра.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, после того, как виновность заместителя главы администрации установил суд, надзорное ведомство обратилось к Фемиде с иском о возвращении руководителем района полученного преступным путем земельного участка. Алмаз Юсупов не стал дожидаться решения суда и вернул незаконно добытую землю в муниципальную собственность.
Напомним, это не первый случай, когда подчиненные районных начальников «сгорают» на желании угодить патрону. Так, ответит в уголовном порядке за «прогиб» перед вышестоящим начальством заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Зилаирского района Башкирии Айдар Ахметьянов. Желая понравиться вновь назначенному районному начальнику, нуждавшемуся в надворных постройках, чиновник вынудил директора государственного предприятия «Зилаирский лес» и руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Любимова задарма отдать администрации пиломатериалы на сумму 226 тысяч рублей, из которых на подворье главы района Ильгиза Фаткуллина возвели баню и гараж.