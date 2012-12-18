Аферист обманул наивных аграриев на 10 млн рублей, торгуя мифическими пестицидами

Заказчиков сельскохозяйственной химии он встречал в аэропорту в дорогом костюме на шикарной иномарке с водителем. Мошенник привозил потенциальных покупателей в помпезный офис в центре Уфы, где и договаривался о сделке. Покупателям было невдомек, что и роскошный офис, и сверкающий автомобиль и даже богатую пиджачную пару он брал напрокат, тут же освобождаясь от вещей и мебели, как только заказчики подписывали договор. Когда на счет г-на Шатрова поступали деньги, он съезжал из арендованного кабинета и тратил средства по своему усмотрению вместе с соучастниками, изображавшими водителей и сотрудников лже-офиса.