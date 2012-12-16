В Уфе началась принудительная эвакуация автомобилей нарушителей правил парковки

По словам главы УГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова, в день автоинспекторы отправляют на «штрафстоянку» до 40 машин, причем, для сотрудников ГАИ «нет никакой разницы, какие номера у неправильно припаркованных автомобилей».
- Я сам заходил на спецстоянку, где стоят эвакуированные с центральных улиц машины, и видел автомобили с тремя семерками, 001 и буквенной серией «ААА» на госномерах, - говорит г-н Гильмутдинов. – Ни в одном цивилизованном городе вы не увидите припаркованных машин в три ряда, а в Уфе такое происходит на центральных улицах. Везде есть проблема загруженности дорог, но в Европе никто не ставит автомобили на проезжей части. Есть правила дорожного движения, требующие парковать автомобили вдоль бордюра, а не елочкой, или на тротуаре, или на второй и третьей полосах дорожного движения. Мы решили навести порядок на улицах, и сделаем это.
Как утверждает г-н Гильмутдинов, инспектора имеют четкие инструкции эвакуировать автомобили, нарушающие при парковке правила дорожного движения.
- Даже не стоит пытаться договориться с сотрудниками ГАИ, - уверяет главный автоинспектор Башкирии. – Не помогут ни слезы, ни «корочки». Неправильно припаркованные автомобили создают помехи движению, сужают улицы, мешают коммунальщикам убирать снег – для чего расширялись дороги, если на магистралях из-за брошенных машин все равно остается только одна полоса, по которой еле-еле движутся автомобили?
Напомним, с 1 июля 2012 года начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ, разрешающие принудительную эвакуацию частных транспортных средств, в том числе и с тротуаров. Но в Башкирии эта норма не использовалась, пока региональные законодатели не установили тарифы за эвакуацию машин и содержание их на штрафной стоянке. Теперь, согласно нормам, утвержденным депутатами башкирского парламента, неправильная парковка обойдется автовладельцам «в копеечку». Нарушивший правила парковки заплатит 300 рублей штрафа, а если он бросил авто под знаком «Стоянка запрещена» или на проезжей части, то штрафные санкции возрастут до 1,5 тысяч рублей. За принудительную эвакуацию автомобиля придется отдать еще полторы тысячи рублей плюс за каждый час на «штрафстоянке» по 20 рублей.
Динар Гильмудинов уверяет, что на расширенных центральных улицах убрали знаки «Стоянка запрещена».
- Парковаться можно, но только так, как написано в правилах, - говорит он. – Машины, которые вписываются в свободное место боком или перпендикулярно тротуарам, тоже будут эвакуироваться. А чтобы не было недоразумений, пусть некоторые автолюбители откроют ПДД и почитают, как нужно правильно парковаться.
«Зачистку» от неправильно припаркованных машин автоинспекторы начали с улицы Ленина, и на участках от улицы Пушкина до Октябрьской революции и от Кирова до Достоевского.
- Взять, к примеру, центр Уфы, обочину возле Молодежного театра, - говорит Динар Гильмутдинов. - Там столько машин собирается — это ведь неуважение ко всем участником дорожного движения, что тут удивляться появившейся пробке!
Также будут принудительно убираться автомобили, загораживающие межквартальные и дворовые проезды, чтобы у пожарных, санитарных и снегоуборочных машин была возможность беспрепятственно двигаться между домами.
- Обошлось без скандалов при принудительной эвакуации? – спрашиваем у главного автоинспектора.
- Автолюбители возмущаются, конечно, говорят: «Вот, вы гаишники так деньги зарабатываете», - рассказывает Динар Загитович. – Хочу донести до всех, что автоинспекторы требуют выполнения закона – и это их работа, никакого плана по получению штрафов у нас нет, а средства за принудительную эвакуацию получает бюджет города. А те, кому не нравятся правила дорожного движения, пусть едут на общественном транспорте.