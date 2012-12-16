В Уфе началась принудительная эвакуация автомобилей нарушителей правил парковки

- Я сам заходил на спецстоянку, где стоят эвакуированные с центральных улиц машины, и видел автомобили с тремя семерками, 001 и буквенной серией «ААА» на госномерах, - говорит г-н Гильмутдинов. – Ни в одном цивилизованном городе вы не увидите припаркованных машин в три ряда, а в Уфе такое происходит на центральных улицах. Везде есть проблема загруженности дорог, но в Европе никто не ставит автомобили на проезжей части. Есть правила дорожного движения, требующие парковать автомобили вдоль бордюра, а не елочкой, или на тротуаре, или на второй и третьей полосах дорожного движения. Мы решили навести порядок на улицах, и сделаем это.