Хамитов будет лично контролировать «взаимодействие» прокуроров с муниципалитетами

- А у администрации нет денег на штраф в 50 тысяч, а не то, что на регистрацию такого сложного технического объекта, - сказал Рустэм Хамитов. - Эту ситуацию мы будем менять. К чему могут привести бесконечные нахлестывания, штрафы, если, получая зарплату в 15-20 тысяч рублей, главы вынуждены платить штрафы по 50 — 100 тысяч за неисполнение полномочий, на которые просто нет ресурсов?! Если бы у них были деньги на организацию полигонов ТБО, благоустройство разве бы они этим не занимались? Тут сколько ни штрафуй, ни заставляй, реально ситуация не улучшится.