Хамитов будет лично контролировать «взаимодействие» прокуроров с муниципалитетами

Как заявил глава региона на съезде муниципальных образований республики, только за первое полугодие 2012 года местные органы власти проверялись прокурорами около семи тысяч раз. А кроме прокурорских проверок муниципалитеты подвергались ревизиям МЧС, Россельхознадзора, Роспортребнадзора, ГИБДД, антимонопольной службой, а также службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- То есть фактически по «полторы» проверки в месяц на одно муниципальное образование, - посетовал Рустэм Хамитов. – Почти половина из них завершилась наказанием виновных. Прокуратура имеет свои полномочия, и ответ мы слышим один: «У нас есть закон». Действительно, вся эта сложная ситуация завязана на федеральное законодательство, применение которого на практике выявляет множество противоречий.
Оказывается, сумма штрафов муниципальным служащим и самим местным мэриям, выписанных после предписаний ревизоров в погонах, уже достигла почти девяти миллионов рублей. А в Дуванском районе Башкирии главу одного из сельских поселений даже арестовали на несколько суток за неуплату штрафа.
- Перед муниципалитетами стоят задачи, которые не решить за короткое время, - объясняет президент РБ. – Например, гидротехнические сооружения должны стоять на балансе сельских поселений, но на регистрацию такого объекта требуется как минимум 2 миллиона рублей и это без учета затрат на содержание и капитальный ремонт. Проверяющие обнаруживают, что местная власть, несмотря на решение суда, до сих пор не совершила должных действий и не поставила на баланс гидротехнический объект, и штрафуют главу поселения.
- А у администрации нет денег на штраф в 50 тысяч, а не то, что на регистрацию такого сложного технического объекта, - сказал Рустэм Хамитов. - Эту ситуацию мы будем менять. К чему могут привести бесконечные нахлестывания, штрафы, если, получая зарплату в 15-20 тысяч рублей, главы вынуждены платить штрафы по 50 — 100 тысяч за неисполнение полномочий, на которые просто нет ресурсов?! Если бы у них были деньги на организацию полигонов ТБО, благоустройство разве бы они этим не занимались? Тут сколько ни штрафуй, ни заставляй, реально ситуация не улучшится.
Руководитель Башкортостана считает, что и сотрудникам муниципалитета не хватает грамотности и компетенции, чтобы находить «контраргументацию» для надзорных органов.
- Понятно, что контрольно-надзорные органы действуют в соответствии с законодательством, которое предписывает осуществлять им такую деятельность, - говорит он. - Конечно, мы не ставим под сомнение правомочность этих проверок. Но для большинства из них такая ситуация — способ улучшения отчетности. Знают, что можно приехать в муниципалитет, легко найти массу нарушений, а потом красиво отчитаться и сказать: «Я хорошо работаю». Но выжимать масло из этой ситуации бесконечно, с точки зрения получения значимого результата, невозможно. Но с другой стороны, мы тоже должны быть грамотными людьми, понимать, где и в чем нас проверяют, какие области нашей работы являются наиболее уязвимыми?
Глава республики решил лично контролировать и проводить соответствующие совещания, чтобы «взаимодействовать с контрольными органами».
- Для того, чтобы не только разобраться в том, что происходит, мы понимаем, что сегодня ситуация совершенно не та, которая должная быть, но и помогать людям в ее преодолении, - сказал он. - Я на стороне муниципалитетов, понимаю, что без денег ничего не сделаешь. Многим приходится действовать по поговорке «Голь на выдумку хитра». Что можно тут сделать? Единственное, пока не скорректировано законодательство, призывать представителей контрольно-надзорных органов относиться к проблеме с пониманием.
Между тем, в прокуратуре Башкирии в минувшую пятницу провели межведомственное совещание, тоже посвященное вопросам взаимодействия надзорного ведомства с муниципалитетами, где пришли к выводу, что «в большинстве случаев основанием для инициирования проверочных процедур в отношении муниципальных органов являются нарушения законодательства, допускаемые органами местного самоуправления и их должностными лицами».