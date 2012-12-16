Гаишников, отказавшихся сопровождать скорую с неисправной сиреной, не нашли

- Водитель «скорой» описал, что отказавший ему экипаж передвигался по проспекту Октября на автомобиле Ford Focus, - рассказывает Динар Гильмутдинов. – У нас немного таких автомобилей и мы представили мужчине «на опознание» всех автоинспекторов, которые дежурили на этих иномарках в этом месте и этот день, или какой-либо другой, рядом с этой датой. Также привели «гаишников», работающих в городском полку, отделе дорожной инспекции, республиканском спецвзводе, но никого из представленных лиц водитель не узнал. Так что пока мы в затруднении, кто на самом деле из наших сотрудников мог отказать в помощи «неотложке». Водитель «скорой» мог принять за гаишников экипаж вневедомственной охраны или какую-то другую службу, которая и в самом деле не имеет права оказывать сопровождение спецмашинам. Так что пока проблему не решили.