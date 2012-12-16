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Гаишников, отказавшихся сопровождать скорую с неисправной сиреной, не нашли

17 декабря 2012, 01:15
Экипаж сотрудников ГАИ, отказавшийся сопроводить автомобиль скорой помощи с неработающей сиреной, везшей тяжело раненую девушку, до сих пор не найден. Напомним, пострадавшую при аварии в Черниковке везли в больницу на реанимационной машине, когда на проспекте Октября перекрестке с улицей Шота Руставели у реанимобиля сломалась «мигалка». Водитель скорой обратился за помощью к дежурившим неподалеку сотрудникам Госавтоинспекции, но те отказались покинуть пост.

Глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге пообещал провести «детальную и принципиально жесткую проверку по вопиющему факту и наказать виновных». Для этого главный автоинспектор Башкирии даже встретился с водителем «неотложки» Александром Протасовым, который и получил отказ создать «зеленую волну» от бездушных «стражей дорог».

- Водитель «скорой» описал, что отказавший ему экипаж передвигался по проспекту Октября на автомобиле Ford Focus, - рассказывает Динар Гильмутдинов. – У нас немного таких автомобилей и мы представили мужчине «на опознание» всех автоинспекторов, которые дежурили на этих иномарках в этом месте и этот день, или какой-либо другой, рядом с этой датой. Также привели «гаишников», работающих в городском полку, отделе дорожной инспекции, республиканском спецвзводе, но никого из представленных лиц водитель не узнал. Так что пока мы в затруднении, кто на самом деле из наших сотрудников мог отказать в помощи «неотложке». Водитель «скорой» мог принять за гаишников экипаж вневедомственной охраны или какую-то другую службу, которая и в самом деле не имеет права оказывать сопровождение спецмашинам. Так что пока проблему не решили.

При этом Динар Гильмутдинов попенял автохозяйству «Скорой помощи» на техническое несовершенство.

- Если у нашей машины не работает «спецсигнал», она не выйдет на дежурство, - говорит он. – У «скорой помощи» также есть механики и техники, обслуживающие автопарк и непонятно, как получилось, что машина с неисправным оборудованием оказалась на вызове.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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