Триумф уфимского бойцовского клуба JAGUAR

Наши бойцы не перестают удивлять: они произвели настоящий фурор на турнире. Результат клуба: 8 участников - 8 золотых медалей. А Артём "Самурай" Безденежных получил кубок за лучшую технику. Роберт Масалимов всего провел три трудных и упорных боя, в каждом одержал победу и стал заслуженным обладателем Кубка Европы. Ринат Киекбаев в финале победил нокаутом эстонца на 20 секунде. Дмитрий Шеляков «положил на лопатки» двух чемпионов Европы прошлых лет!
В составе нашей сборной были еще двое представителей из Петербурга, которые взяли серебро и бронзу турнира. Сборная России по К-1 заняла второе командное место. Наша команда уступила Латвии, которая была представлена более чем 50 спортсменами. До золота не хватило трех золотых медалей – есть к чему стремиться. Третьими стали представители Эстонии.