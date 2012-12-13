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Триумф уфимского бойцовского клуба JAGUAR

13 декабря 2012, 21:23
С 6 по 9 декабря в Латвии состоялся розыгрыш Открытого Кубка Европы по К-1 среди любителей. Турнир прошел в Риге, где более 200 спортсменов из 10 стран мира боролись за титул чемпиона. В состав сборной России вошли восемь спортсменов уфимского бойцовского клуба JAGUAR: Масалимов Роберт, Киекбаев Ринат, Шеляков Дмитрий, Артем Кузеев, Богдан Кузеев, Артём Безденежных, Артемий Бражников и Альберт Богданов.

Наши бойцы не перестают удивлять: они произвели настоящий фурор на турнире. Результат клуба: 8 участников - 8 золотых медалей. А Артём "Самурай" Безденежных получил кубок за лучшую технику. Роберт Масалимов всего провел три трудных и упорных боя, в каждом одержал победу и стал заслуженным обладателем Кубка Европы. Ринат Киекбаев в финале победил нокаутом эстонца на 20 секунде. Дмитрий Шеляков «положил на лопатки» двух чемпионов Европы прошлых лет!

В составе нашей сборной были еще двое представителей из Петербурга, которые взяли серебро и бронзу турнира. Сборная России по К-1 заняла второе командное место. Наша команда уступила Латвии, которая была представлена более чем 50 спортсменами. До золота не хватило трех золотых медалей – есть к чему стремиться. Третьими стали представители Эстонии.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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