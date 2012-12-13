Триумф уфимского бойцовского клуба JAGUAR

Наши бойцы не перестают удивлять: они произвели настоящий фурор на турнире. Результат клуба: 8 участников - 8 золотых медалей. А Артём "Самурай" Безденежных получил кубок за лучшую технику. Роберт Масалимов всего провел три трудных и упорных боя, в каждом одержал победу и стал заслуженным обладателем Кубка Европы. Ринат Киекбаев в финале победил нокаутом эстонца на 20 секунде. Дмитрий Шеляков «положил на лопатки» двух чемпионов Европы прошлых лет!