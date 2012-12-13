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Радио «Шансон» встречает апокалипсис новогодним проектом «Начало света»

13 декабря 2012, 21:26
В то время, пока весь мир строит бункеры, запасается солью, спичками, гречкой и тушенкой, радио «Шансон» в Уфе запустило новогодний проект «Начало Света»! С 1 декабря в эфире стартовал настоящий марафон добрых дел. Цель проекта – узнать, сколько хороших людей живет в родном городе: добрых, отзывчивых, веселых, талантливых. У него нет определенных рамок. Главное, чтобы все делились друг с другом только позитивными эмоциями.

Радийщики готовы помирить поссорившихся влюбленных. Слушатели расскажут о добрых делах, которые они совершили. В рамках программы «Только для вас» слушатели рассказывают истории из своей жизни, из жизни своих друзей, знакомых, известных личностей.

Только за первую неделю проекта удалось узнать, сколько добрых и отзывчивых людей живет в нашем городе. Кто-то готов помочь советом, моральной поддержкой, а кто-то и делом. Каждая история удивительна. Настраивайтесь на волну 102.5 FM, слушайте радио «Шансон», заряжайтесь позитивом и принимайте активное участие в проекте «Начало света».

Акция продлится до 27 декабря. Подробности в эфире радио «Шансон».

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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