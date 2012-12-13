Радио «Шансон» встречает апокалипсис новогодним проектом «Начало света»

Радийщики готовы помирить поссорившихся влюбленных. Слушатели расскажут о добрых делах, которые они совершили. В рамках программы «Только для вас» слушатели рассказывают истории из своей жизни, из жизни своих друзей, знакомых, известных личностей.
Только за первую неделю проекта удалось узнать, сколько добрых и отзывчивых людей живет в нашем городе. Кто-то готов помочь советом, моральной поддержкой, а кто-то и делом. Каждая история удивительна. Настраивайтесь на волну 102.5 FM, слушайте радио «Шансон», заряжайтесь позитивом и принимайте активное участие в проекте «Начало света».
Акция продлится до 27 декабря. Подробности в эфире радио «Шансон».