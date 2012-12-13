Радио «Шансон» встречает апокалипсис новогодним проектом «Начало света»

В то время, пока весь мир строит бункеры, запасается солью, спичками, гречкой и тушенкой, радио «Шансон» в Уфе запустило новогодний проект «Начало Света»! С 1 декабря в эфире стартовал настоящий марафон добрых дел. Цель проекта – узнать, сколько хороших людей живет в родном городе: добрых, отзывчивых, веселых, талантливых. У него нет определенных рамок. Главное, чтобы все делились друг с другом только позитивными эмоциями.