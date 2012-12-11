Памятник художнику Ахмату Лутфуллину установят около училища искусств

На проектирование пешеходной площадки с памятником мэрия выделила около полумиллиона рублей. Работа над документаций должна завершится до 29 декабря. По всей видимости, власти собираются установить изваяние к 85-летию мастера, отмечаемое в 2013 году.
Автор портретов и полотен об истории и современной жизни башкирского народа Ахмат Лутфуллин в 2010 году был увековечен памятной табличкой с бронзовым портретом художника на торце девятиэтажки на Аксакова, 7, где жил до своей смерти в 2007 году. Чуть позже депутаты уфимского горсовета присвоили одной из улиц в микрорайоне Нагаево имя Ахмата Лутфуллина.
Дмитрий КОЛПАКОВ.