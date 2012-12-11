На пожаре в Октябрьском сгорели два малыша и их мать, пытавшаяся спасти детей

- Почувствовав дым, старший ребенок разбудил родителей. Они попытались самостоятельно потушить огонь, однако не смогли. Родители с тремя старшими детьми выбежали на улицу вызвать пожарных, двое малышей остались в горящем доме, - сказал представитель пресс-службы.
Женщина 1981 года рождения вернулась за оставшимися дома детьми, однако выбраться уже не смогла. Их тела в ходе тушения обнаружили пожарные, добавил собеседник агентства. Мужчина с ожогами госпитализирован в городскую больницу.
По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного отопления.