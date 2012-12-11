На пожаре в Октябрьском сгорели два малыша и их мать, пытавшаяся спасти детей

Пожар в частном доме в городе Октябрьском унес жизни двух маленьких детей и их матери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии. По данным ведомства, во вторник около 5:30 утра произошло возгорание в бревенчатом частном доме, который арендовала семья с пятью детьми.