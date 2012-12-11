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На пожаре в Октябрьском сгорели два малыша и их мать, пытавшаяся спасти детей

11 декабря 2012, 19:48
Пожар в частном доме в городе Октябрьском унес жизни двух маленьких детей и их матери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии. По данным ведомства, во вторник около 5:30 утра произошло возгорание в бревенчатом частном доме, который арендовала семья с пятью детьми.

- Почувствовав дым, старший ребенок разбудил родителей. Они попытались самостоятельно потушить огонь, однако не смогли. Родители с тремя старшими детьми выбежали на улицу вызвать пожарных, двое малышей остались в горящем доме, - сказал представитель пресс-службы.

Женщина 1981 года рождения вернулась за оставшимися дома детьми, однако выбраться уже не смогла. Их тела в ходе тушения обнаружили пожарные, добавил собеседник агентства. Мужчина с ожогами госпитализирован в городскую больницу.

По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного отопления.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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