Старшеклассник из Уфы стал победителем конкурса проектов Simens

По задумке Александра, на дорожное полотно наносится метка, будь-то в форме магнитных полос или штрих-кода, а под днищем автомобиля устанавливается датчик считывающий сигнал метки, информация подается на экран бортового GPS-навигатора или другого устройства. При пересечении метки водитель получает сигнал о наличии и характере дорожного знака. По мнению изобретателя, если разметить знаки на карте самого GPS-навигатора, то от этого будет мало эффекта, поскольку сигнал со спутника приходит на навигатор, с небольшим опозданием, и автомобиль успеет проехать это место на карте и, соответственно, дорожный знак, поэтому необходим контакт непосредственно с «землей».