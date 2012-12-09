Старшеклассник из Уфы стал победителем конкурса проектов Simens

А тем временем победителем федерального этапа конкурса-2012 стал уфимец Александр Думчиков, десятиклассник 39-й гимназии, чья работа была отобрана из 102 проектов российских школьников. От концерна уфимец получил грант в сто тысяч рублей. В своем проекте Александр выдвинул идею, как дублировать дорожные знаки для водителей.
- Очень часто бывает так, что знаки либо повреждены, либо их не видно из-за деревьев, рекламы или грузовиков, - говорит Александр. – Многих аварий удалось бы избежать, если б существовал альтернативный способ кодирования дорожной информации.
По задумке Александра, на дорожное полотно наносится метка, будь-то в форме магнитных полос или штрих-кода, а под днищем автомобиля устанавливается датчик считывающий сигнал метки, информация подается на экран бортового GPS-навигатора или другого устройства. При пересечении метки водитель получает сигнал о наличии и характере дорожного знака. По мнению изобретателя, если разметить знаки на карте самого GPS-навигатора, то от этого будет мало эффекта, поскольку сигнал со спутника приходит на навигатор, с небольшим опозданием, и автомобиль успеет проехать это место на карте и, соответственно, дорожный знак, поэтому необходим контакт непосредственно с «землей».
Как рассказал «МКС» Александр, следующим его проектом станет программа для детального распознавания голосов птиц, что может пригодиться орнитологам и службам аэродромов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.