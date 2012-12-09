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Дефицит уфимской казны в 2013 году составит 916 млн рублей

9 декабря 2012, 23:36
10 декабря, в понедельник, в 15 часов в уфимском ГДК состоятся публичные слушания по проекту бюджета башкирской столицы на три ближайших года. Перед тем, как документ отправится на рассмотрение депутатов горсовета, его должны обсудить и внести необходимые замечания жители мегаполиса.

Согласно расчетам авторов проекта, доходы муниципальной казны в 2013 году составят 9 млрд 868 млн 529 рублей, а расходы – 10 млрд 785 млн рублей. Дефицит – 916 млн рублей. Разница между доходами и расходами будет покрываться за счет кредитов.

В бюджете 2013 года около 877 млн рублей заложено на безопасность горожан и правоохранительную деятельность. Сюда вошло содержание городских спасателей, пожарных и «Центра общественной безопасности», на который, как стало известно позже, выделено 180 млн рублей в 2013 году.

Интересно, что проект бюджета особо оговаривает, что городские МУПы обязаны отчислять в бюджет города 20 процентов от своей прибыли, остающейся после уплаты налогов. Также горсовет готов списать долги и проценты предприятий-должников в бюджет, если те признаны судом банкротами. На поддержку жилищно-коммунального хозяйства выделят 2 млрд 119 млн рублей, в том числе и на уличное освещение, благоустройство и озеленение. На образование в бюджете-2013 отводится 4 млрд 583 млн рублей, из которых 2 млрд направят детским садам.

286 млн рублей город потратит на культуру, в том числе 3,9 млн рублей на проведение выставок, 102 млн рублей на содержание библиотек.

59 млн будет выделено на социальную политику, 35 млн на физическую культуру и спорт, 56 млн на поддержку муниципальных СМИ, в том числе 15 млн на телевидение, и 40 млн на выпуск газет и журналов.

Прогнозируемые доходы казны в 2014 году составят 10 млрд 112 млн рублей, расходы – 11 млрд 34 млн рублей. Доходы города в 2015 году составят 10 млрд 884 млн рублей, а расходы – 11 млрд 865 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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