Дефицит уфимской казны в 2013 году составит 916 млн рублей

Интересно, что проект бюджета особо оговаривает, что городские МУПы обязаны отчислять в бюджет города 20 процентов от своей прибыли, остающейся после уплаты налогов. Также горсовет готов списать долги и проценты предприятий-должников в бюджет, если те признаны судом банкротами. На поддержку жилищно-коммунального хозяйства выделят 2 млрд 119 млн рублей, в том числе и на уличное освещение, благоустройство и озеленение. На образование в бюджете-2013 отводится 4 млрд 583 млн рублей, из которых 2 млрд направят детским садам.